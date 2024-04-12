Китай відмовляється від української кукурудзи: у чому причина

Китайські імпортери вирішили скасувати постачання 4-5 партій української кукурудзи, які раніше були законтрактовані на період із квітня по червень через те, що китайська влада попросили трейдерів обмежити імпорт задля підтримки своїх фермерів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Китай скоротить імпорт кукурудзи

Зазначається, що влада Китаю намагається зменшити пропозицію зерна на внутрішньому ринку та підтримати ціни для своїх аграріїв перед посівною.

З цією метою імпортери країни не приймуть 4-5 партій української кукурудзи, які КНР замовила раніше для отримання з квітня по червень.

Таке рішення було прийнято протягом останніх двох тижнів. Водночас співрозмовники видання зауважили, що Китай може розірвати ще більше іноземних контрактів на поставки зерна.

Як пише Bloomberg , трейдери можуть постачати кукурудзу з-за кордону й змішувати її з іншими інгредієнтами в кормах для тварин перед імпортом за нижчою податковою ставкою.

Однак місцева влада прикордонних територій Китаю заборонила трейдерам будувати нові заводи для змішування зернових культур та сказала зменшити поставки кукурудзи в ці зони в порівнянні з 2023 роком.

Китай є найбільшим імпортером кукурудзи у світі, відмова від імпорту з України може вдарити по світових цінах, які вже перебувають під тиском після щедрих урожаїв у США та Бразилії, прогнозує Bloomberg.

Українська кукурудза коштує дешевше собівартості

Ціни на українську кукурудзу в 2024 році знизилися нижче собівартості її вирощування, що ставить перед аграріями питання про доцільність внесення її в сівозміну на майбутній сезон, адже прогноз на наступний рік обіцяє нульову або мінімальну рентабельність цієї зернової.

Міністерство аграрної політики прогнозує скорочення посівних площ під кукурудзою в майбутньому сезоні. Опитування аграріїв показало, що посівні площі під цією культурою в 2024 році знизяться на 9% , також вони можуть скоротитися під соняшником. На заміну їм сільгоспсектор планує наростити площі для вирощування:

ріпаку — на 24%;

сої — на 21%;

ярого ячменя — на 7%;

ярої пшениці — на 2%.

Очікування щодо врожаю кукурудзи в новому сезоні погіршуються через потенційне скорочення посівних площ під зерновою. Аграрії несуть збитки через надто низькі закупівельні ціни на неї, які обумовлені зниженням ціни на світовому ринку.

Тож, Українська зернова асоціація (УЗА) оцінює прогноз врожаю кукурудзи на рівні 26,3 млн т, що на 3 млн т менше аніж минулого року – 29,6 млн т. При цьому потенційний експорт може скласти близько 20,5 млн т (в поточному сезоні експорт очікується на рівні 26 млн т).

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