ООН готова помочь ЕС решить проблему с избытком украинского зерна - Politico

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) готова помочь ЕС избавиться от избытка украинского зерна и доставить его в страны, которые в этом наиболее нуждаются.

Об этом сообщил директор Глобального офиса ВПП в Брюсселе и Берлине Мартин Фрик, пишет Politico.

По информации издания, официальные лица Европейской комиссии встретились с представителями пяти восточноевропейских стран, чтобы обсудить предложения по решению проблемы огромного притока украинского зерна и других продуктов питания после того, как четыре из них – Польша, Венгрия, Словакия и Болгария – ввели запрет на импорт.

"Доставка зерна некоторым из самых бедных людей в мире имеет решающее значение в условиях этого глобального продовольственного кризиса. Мы перевозим зерно из Украины через Черное море и готовы работать с Европейской Комиссией и государствами-членами для поиска решений", - отметил Фрик.

Как отмечается, ВПП уже доставляет продукцию, экспортируемую из Украины в рамках Черноморской зерновой инициативы. Но судьба соглашения теперь "висит на волоске" после того, как Россия заявила, что больше не будет гарантировать безопасный проход судов после 18 мая.

Напомним, Польша, Венгрия, Словакия и Болгария самостоятельно решили приостановить импорт определенных украинских товаров. Это произошло после того, как фермеры в ряде стран ЕС протестовали из-за беспошлинного импорта украинского зерна, который привел к снижению их доходов.

Под временный запрет попало не только зерно, а и ряд других продуктов. К примеру, в Словакию из Украины нельзя будет экспортировать также кукурузу, вино, сахар, фрукты и овощи.

Еврокомиссия раскритиковала такие шаги, поскольку считает односторонние действия государств-членов ЕС касательно торговли неприемлемыми.

Позже стало известно, что Евросоюз планирует применить "превентивные меры" из-за кризиса с агропродукцией из Украины. Как писало Financial Times, власти ЕС готовятся на своем уровне ввести экстренные ограничения на импорт украинского зерна в пять государств-членов блока.

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