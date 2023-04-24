ООН готова допомогти ЄС вирішити проблему з надлишком українського зерна - Politico

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) готова допомогти ЄС позбутися надлишку українського зерна і доставити його до країн, які цього найбільше потребують.

Про це повідомив директор Глобального офісу ВПП у Брюсселі і Берліні Мартін Фрік, пише Politico.

За інформацією видання, офіційні особи Європейської комісії зустрілися з представниками п'яти східноєвропейських країн, щоб обговорити пропозиції щодо вирішення проблеми величезного припливу українського зерна та інших продуктів харчування після того, як чотири з них - Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія - ввели заборону на імпорт.

"Доставка зерна деяким з найбідніших людей у світі має вирішальне значення в умовах цієї глобальної продовольчої кризи. Ми перевозимо зерно з України через Чорне море і готові працювати з Європейською Комісією та державами-членами для пошуку рішень", - зазначив Фрік.

Як зазначається, ВПП вже доставляє продукцію, що експортуються з України в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Але доля угоди тепер "висить на волосині" після того, як Росія заявила, що більше не гарантуватиме безпечний прохід суден після 18 травня.

Нагадаємо, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія самостійно вирішили призупинити імпорт певних українських товарів. Це відбулося після того, як фермери в низці країн Європейського Союзу протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.

Під тимчасову заборону потрапило не лише зерно, а й низка інших продуктів. Наприклад, у Словаччину з України не можна буде експортувати також кукурудзу, вино, цукор, фрукти та овочі.

Єврокомісія розкритикувала такі кроки, адже вважає односторонні дії держав-членів ЄС щодо торгівлі неприйнятними.

Пізніше стало відомо, що Євросоюз планує застосувати "превентивні заходи" через кризу з агропродукцією з України. Як писало Financial Times, влада ЄС готується на своєму рівні запровадити екстрені обмеження на імпорт українського зерна до пʼяти держав-членів блоку.

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