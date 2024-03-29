В Украине начался сев подсолнечника, сои и сахарной свеклы: что сеют в разных регионах

Аграрии разных регионов страны активно вовлекаются в посевную кампанию. В Киевской области уже начались посевы подсолнечника, а в Винницкой области – сои и сахарной свеклы.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Там отметили, что лидером среди областей по площадям посевов сахарной свеклы является Полтавская область, где уже засеяно 10,2 тысяч гектаров этой культурой. Аграрии Винницкой, Волынской и Ровенской областей также приступили к севу сахарной свеклы.

Посевная яровых культур

К севу яровых культур в Украине приступили все области. По состоянию на это время аграриями уже засеяно 476,7 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур. В частности, посеяно 68,3 тысяч гектаров пшеницы, 291,5 тысяч гектаров ячменя, 81,8 тысяч гектаров гороха и 28,7 тысяч гектаров овса.

Лидерами среди областей по площадям посевов стали:

Одесская область: 7 тысяч гектаров пшеницы, 41,5 тысячи гектаров ячменя, 28,4 тысячи гектаров гороха и 1,5 тысячи гектаров овса.

Тернопольская область: 14,4 тысячи га пшеницы, 32,2 тысячи га ячменя, 3,1 тысячи га гороха и 1,1 тысячи га овса.

Полтавская область: 6,4 тысячи га пшеницы, 56,2 тысячи га ячменя, 4,7 тысячи га гороха и 2,3 тысячи га овса.

Хмельницкая область: 7,2 тысячи га пшеницы, 23,7 тысячи га ячменя, 0,8 тысячи га гороха и 0,5 тысячи га овса.

Винницкая область: 5,9 тысяч га пшеницы, 27,1 тысяч га ячменя, 4,4 тысяч га гороха и 0,2 тысяч га овса.

Николаевская область: 2,2 тысячи га пшеницы, 33,4 тысячи га ячменя, 17,6 тысячи га гороха и 0,5 тысячи га овса.

За прошедшую неделю украинские аграрии посеяли зерновые и зернобобовые культуры на площади 262,2 тысячи гектаров. Безусловным лидером стала Полтавская область, где засеяно 44,2 тысяч гектаров.

Какие культуры будут сеять украинские аграрии

Как сообщало Минагрополитики, украинские аграрии в 2024 году планируют увеличить площади под соей и сахарной свеклой и убавить под кукурузой. В целом в 2024 году посевные площади под яровыми культурами могут сократиться на 0,5 млн га, или на 3,7% по сравнению с прошлым сезоном.

Также приоритетными остаются зернобобовые, посевные площади под которыми увеличатся на 11%, и яровой ячмень - на 7%. Рост энтузиазма к ячменю может быть связан с расширением географии морских отгрузок. Посевы яровой пшеницы возрастут на 2%.

Кроме того, аграрии заинтересованы в выращивании ярового рапса. Часть производителей планирует посеять рапс впервые. В общей сложности посевные площади под эту культуру увеличатся на 24%.

Заметим, как рассказал глава Минагрополитики Николай Сольский, Украина ожидает, что посевные площади весной 2024 года будут такими же, как и в прошлом году, но при самом плохом сценарии они могут немного уменьшиться.

Источник фото: ua.depositphotos.com