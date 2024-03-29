В Україні розпочалася сівба соняшника, сої та цукрового буряку: що сіють в різних регіонах

Аграрії різних регіонів країни активно долучаються до посівної кампанії. На Київщині вже розпочалися посіви соняшнику, а на Вінниччині – сої та цукрового буряку.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Там зазначили, що лідером серед областей за площами посівів цукрового буряка є Полтавська область, де вже засіяно 10,2 тисячі гектарів цією культурою. Аграрії Вінницької, Волинської та Рівненської областей також приступили до сівби цукрових буряків.

Посівна ярих культур

До сівби ярих культур в Україні приступили всі області. Станом на цей час аграріями вже засіяно 476,7 тисяч гектарів зернових та зернобобових культур. Зокрема, посіяно 68,3 тисячі гектарів пшениці, 291,5 тисячі гектарів ячменю, 81,8 тисячі гектарів гороху та 28,7 тисячі гектарів вівса.

Лідерами серед областей за площами посівів стали:

Одеська область: 7 тисяч га пшениці, 41,5 тисячі га ячменю, 28,4 тисячі га гороху та 1,5 тисячі га вівса.

Тернопільська область: 14,4 тисячі га пшениці, 32,2 тисячі га ячменю, 3,1 тисячі га гороху та 1,1 тисячі га вівса.

Полтавська область: 6,4 тисячі га пшениці, 56,2 тисячі га ячменю, 4,7 тисячі га гороху та 2,3 тисячі га вівса.

Хмельницька область: 7,2 тисячі га пшениці, 23,7 тисячі га ячменю, 0,8 тисячі га гороху та 0,5 тисячі га вівса.

Вінницька область: 5,9 тисячі га пшениці, 27,1 тисячі га ячменю, 4,4 тисячі га гороху та 0,2 тисячі га вівса.

Миколаївська область: 2,2 тисячі га пшениці, 33,4 тисячі га ячменю, 17,6 тисячі га гороху та 0,5 тисячі га вівса.

Протягом минулого тижня українські аграрії посіяли зернові та зернобобові культури на площі 262,2 тисячі гектарів. Безумовним лідером стала Полтавська область, де засіяно 44,2 тисячі гектарів.

Які культури сіятимуть українські аграрії

Як повідомляло Мінагрополітики, українські аграрії 2024 року планують збільшити площі під соєю та цукровим буряком і зменшити під кукурудзою. У цілому 2024 року посівні площі під ярими культурами можуть скоротитися на 0,5 млн га, або на 3,7% порівняно з минулим сезоном.

Також пріоритетними залишаються зернобобові, посівні площі під якими збільшаться на 11%, та ярий ячмінь — на 7%. Зростання інтересу до ячменю може бути пов’язане з розширенням географії морських відвантажень. Посіви ярої пшениці зростуть на 2%.

Крім того, аграрії зацікавлені у вирощуванні ярого ріпаку. Частина виробників планує посіяти ріпак уперше. Загалом посівні площі під цю культуру збільшаться на 24%.

Зауважимо, як розповів очільник Мінагрополітики Микола Сольський, Україна очікує, що посівні площі навесні 2024 року будуть такими ж, як і минулого року, але за найгіршого сценарію вони можуть трохи зменшитися.

Джерело фото: ua.depositphotos.com