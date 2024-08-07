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Какие авто стали лидерами продаж в частном и корпоративном секторах украинского авторынка
В июле украинский автопарк пополнили около 6,4 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 67% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а треть приобрели юрлица.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с июлем 2023 продажи легковых автомобилей в частном сегменте авторынка увеличились на 17%, а в корпоративном – на 27%.
ТОП-5 авто в частном сегменте
Как сообщают в "Укравтопроме", покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
1. TOYOTA RAV-4 – 302 ед.;
2.HONDA M-NV – 223 ед.;
3. MAZDA CX5 – 136 ед.;
4. KIA Sportage – 135 ед.;
5. RENAULT Duster – 133 ед.
ТОП-5 авто в корпоративном сегменте
По данным "Укравтопрома", у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:
1.RENAULT Duster – 408 ед.;
2. TOYOTA Hilux – 140 ед.;
3. SKODA Octavia – 106 ед.;
4. MITSUBISHI L200 – 101 ед.;
5. TOYOTA RAV-4 – 85 ед.
Рынок легковых автомобилей в Украине
Украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал значительное оживление в июле 2024г. В прошлом месяце было зарегистрировано около 6,4 тысяч новых легковых авто.
За пять месяцев 2024 года в Украину ввезли 144 824 легковых авто (потребляемых и новых), что на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Общая таможенная стоимость этих авто составила 1 млрд 947 млн долларов, что на 52% больше, чем в прошлом.
При этом крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено почти 29 тыс. авто.
Около 36% новых легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине в первом полугодии 2024 года, были белого цвета. Лидером среди них стал Renault Duster.