Какие авто стали лидерами продаж в частном и корпоративном секторах украинского авторынка

В июле украинский автопарк пополнили около 6,4 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 67% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а треть приобрели юрлица.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с июлем 2023 продажи легковых автомобилей в частном сегменте авторынка увеличились на 17%, а в корпоративном – на 27%.

ТОП-5 авто в частном сегменте

Как сообщают в "Укравтопроме", покупая новые легковые авто частные покупатели предпочитали следующие модели:

1. TOYOTA RAV-4 – 302 ед.;

2.HONDA M-NV – 223 ед.;

3. MAZDA CX5 – 136 ед.;

4. KIA Sportage – 135 ед.;

5. RENAULT Duster – 133 ед.

ТОП-5 авто в корпоративном сегменте

По данным "Укравтопрома", у юридических лиц наибольшим спросом пользовались:

1.RENAULT Duster – 408 ед.;

2. TOYOTA Hilux – 140 ед.;

3. SKODA Octavia – 106 ед.;

4. MITSUBISHI L200 – 101 ед.;

5. TOYOTA RAV-4 – 85 ед.

Рынок легковых автомобилей в Украине

Украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал значительное оживление в июле 2024г. В прошлом месяце было зарегистрировано около 6,4 тысяч новых легковых авто.

За пять месяцев 2024 года в Украину ввезли 144 824 легковых авто (потребляемых и новых), что на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Общая таможенная стоимость этих авто составила 1 млрд 947 млн долларов, что на 52% больше, чем в прошлом.

При этом крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено почти 29 тыс. авто.

Около 36% новых легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине в первом полугодии 2024 года, были белого цвета. Лидером среди них стал Renault Duster.