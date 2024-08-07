Які авто стали лідерами продажів у приватному та корпоративному секторах українського авторинку

У липні український автопарк поповнили близько 6,4 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 67% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а третину придбали юрособи.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні з липнем 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 17%, а у корпоративному – на 27%.

ТОП-5 авто у приватному сегменті

Як повідомляють в "Укравтопромі", купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:

1. TOYOTA RAV-4 - 302 од.;

2.HONDA M-NV - 223 од.;

3. MAZDA CX5 - 136 од.;

4. KIA Sportage - 135 од.;

5. RENAULT Duster - 133 од.

ТОП-5 авто у корпоративному сегменті

За даними "Укравтопрому", у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

1.RENAULT Duster - 408 од.;

2. TOYOTA Hilux - 140 од.;

3. SKODA Octavia - 106 од.;

4. MITSUBISHI L200 - 101 од.;

5. TOYOTA RAV-4 - 85 од.

Ринок легкових авто в Україні

Український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував значне пожвавлення у липні 2024 року. Минулого місяця було зареєстровано близько 6,4 тисячі нових легкових авто.

Загалом, за п’ять місяців 2024 року в Україну ввезли 144 824 легкових авто (вживаних та нових), що на 48% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Загальна митна вартість цих авто становила 1 млрд 947млн доларів, що на 52% більше, ніж торік.

При цьому найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено майже 29 тис. авто.

Майже 36% нових легкових автомобілів, зареєстрованих в Україні в першому півріччі 2024 року, були білого кольору. Лідером серед них став Renault Duster.