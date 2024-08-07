- Категорія
- Авто
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Які авто стали лідерами продажів у приватному та корпоративному секторах українського авторинку
У липні український автопарк поповнили близько 6,4 тис. нових легкових авто. З цієї кількості 67% легковиків було реалізовано приватним клієнтам, а третину придбали юрособи.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що у порівнянні з липнем 2023 року продажі нових легковиків в приватному сегменті авторинку збільшились на 17%, а у корпоративному – на 27%.
ТОП-5 авто у приватному сегменті
Як повідомляють в "Укравтопромі", купуючи нові легкові авто приватні покупці віддавали перевагу таким моделям:Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
1. TOYOTA RAV-4 - 302 од.;
2.HONDA M-NV - 223 од.;
3. MAZDA CX5 - 136 од.;
4. KIA Sportage - 135 од.;
5. RENAULT Duster - 133 од.
ТОП-5 авто у корпоративному сегменті
За даними "Укравтопрому", у юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
1.RENAULT Duster - 408 од.;
2. TOYOTA Hilux - 140 од.;
3. SKODA Octavia - 106 од.;
4. MITSUBISHI L200 - 101 од.;
5. TOYOTA RAV-4 - 85 од.
Ринок легкових авто в Україні
Український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував значне пожвавлення у липні 2024 року. Минулого місяця було зареєстровано близько 6,4 тисячі нових легкових авто.
Загалом, за п’ять місяців 2024 року в Україну ввезли 144 824 легкових авто (вживаних та нових), що на 48% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Загальна митна вартість цих авто становила 1 млрд 947млн доларів, що на 52% більше, ніж торік.
При цьому найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено майже 29 тис. авто.
Майже 36% нових легкових автомобілів, зареєстрованих в Україні в першому півріччі 2024 року, були білого кольору. Лідером серед них став Renault Duster.