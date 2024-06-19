Какие дизельные авто покупают украинцы: самые популярные модели

В мае автопарк Украины пополнили 5,8 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 14% меньше, чем в прошлом году.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что из этого количества дизельных автомобилей 1,3 тыс. ед. были новыми (+8%) и 4,5 тыс. ед. б/у (-19%).

По данным "Укравтопрома", на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 23% продаж, как и в мае 2023 года.

Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин также составляла 23%, но это на 13 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году.

ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек:

1. RENAULT Duster – 306 ед.;

2. MITSUBISHI L200 – 152 ед.;

3. VOLKSWAGEN Touareg – 98 ед.;

4. BMW X5 – 69 ед.;

5. BMW X3 – 65 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

1. RENAULT Megane – 433 ед.;

2. VOLKSWAGEN Passat – 316 ед.;

3. SKODA Octavia – 316 ед.;

4. NISSAN Qashqai – 219 ед.;

5. VOLKSWAGEN Golf – 168 ед.

Рынок автомобилей в Украине.

В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом получил кроссовер TOYOTA RAV-4.

В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно мая прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.

В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.