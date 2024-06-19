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Какие дизельные авто покупают украинцы: самые популярные модели
В мае автопарк Украины пополнили 5,8 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 14% меньше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что из этого количества дизельных автомобилей 1,3 тыс. ед. были новыми (+8%) и 4,5 тыс. ед. б/у (-19%).
По данным "Укравтопрома", на рынке новых легковушек дизельные авто охватили 23% продаж, как и в мае 2023 года.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин также составляла 23%, но это на 13 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году.
ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек:
1. RENAULT Duster – 306 ед.;
2. MITSUBISHI L200 – 152 ед.;
3. VOLKSWAGEN Touareg – 98 ед.;
4. BMW X5 – 69 ед.;
5. BMW X3 – 65 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
1. RENAULT Megane – 433 ед.;
2. VOLKSWAGEN Passat – 316 ед.;
3. SKODA Octavia – 316 ед.;
4. NISSAN Qashqai – 219 ед.;
5. VOLKSWAGEN Golf – 168 ед.
Рынок автомобилей в Украине.
В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.
Лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом получил кроссовер TOYOTA RAV-4.
В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно мая прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.
В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.