Які дизельні авто купують українці: найпопулярніші моделі

У травні автопарк України поповнили 5,8 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 14% менше, ніж торік.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості дизельних авто 1,3 тис. од. були новими (+8%) та 4,5 тис. од. вживані, ввезені з-за кордону (-19%).

За даними "Укравтопрому", на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 23% продажів, як і у травні 2023 року.

Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 23%, але це на 13 відсоткових пунктів менше, ніж торік.

ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків:

1. RENAULT Duster - 306 од.;

2. MITSUBISHI L200 - 152 од.;

3. VOLKSWAGEN Touareg - 98 од.;

4. BMW X5 - 69 од.;

5. BMW X3 - 65 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

1. RENAULT Megane - 433 од.;

2. VOLKSWAGEN Passat - 316 од.;

3. SKODA Octavia - 316 од.;

4. NISSAN Qashqai - 219 од.;

5. VOLKSWAGEN Golf - 168 од.

Ринок авто в Україні

Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.

Лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер TOYOTA RAV-4.

У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.

У травні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.