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Які дизельні авто купують українці: найпопулярніші моделі
У травні автопарк України поповнили 5,8 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 14% менше, ніж торік.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що з цієї кількості дизельних авто 1,3 тис. од. були новими (+8%) та 4,5 тис. од. вживані, ввезені з-за кордону (-19%).
За даними "Укравтопрому", на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 23% продажів, як і у травні 2023 року.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 23%, але це на 13 відсоткових пунктів менше, ніж торік.
ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків:
1. RENAULT Duster - 306 од.;
2. MITSUBISHI L200 - 152 од.;
3. VOLKSWAGEN Touareg - 98 од.;
4. BMW X5 - 69 од.;
5. BMW X3 - 65 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:
1. RENAULT Megane - 433 од.;
2. VOLKSWAGEN Passat - 316 од.;
3. SKODA Octavia - 316 од.;
4. NISSAN Qashqai - 219 од.;
5. VOLKSWAGEN Golf - 168 од.
Ринок авто в Україні
Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.
Лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер TOYOTA RAV-4.
У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.
У травні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.