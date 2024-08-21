Названы самые популярные авто с дизельными двигателями среди украинцев

В июле автопарк Украины пополнили более 6,3 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 17% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что в июле украинцы приобрели 1,6 тыс. ед. новых (+20%) и 4,7 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-25%), дизельных авто.

Как отмечают в "Укравтопроме", на рынке новых легковых автомобилей дизельные авто охватили 26%, как и в июле 2023 года.

"Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составляла 23%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом, а их средний возраст составил 10,2 года", — сообщают в "Укравтопроме".

ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек:

1 RENAULT Duster — 439 ед;

2. TOYOTA Hilux – 143 ед.;

3.VOLKSWAGEN Touareg – 109 ед.;

4. MITSUBISHI L200 – 106 ед.;

5. BMW 3 – 77 ед.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:

1. RENAULT Megane – 425 ед.;

2. VOLKSWAGEN Passat – 352 ед.;

3. SKODA Octavia – 338 ед.;

4. NISSAN Qashqai – 229 ед.;

5. VOLKSWAGEN Golf – 160 ед.

Рынок легковых автомобилей в Украине.

Украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал значительное оживление в июле 2024 года. В прошлом месяце было зарегистрировано около 6,4 тысяч новых легковых авто.

В июле автомобили с традиционными двигателями охватили 63,1% рынка новых легковых автомобилей. Самые популярные в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37,6% июльских продаж авто.

В июле украинский автопарк пополнили 4787 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к июлю прошлого года спрос на электромобили вырос на 38%.

Также за этот период было зарегистрировано почти 2,4 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

В июле крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.