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Названы самые популярные авто с дизельными двигателями среди украинцев
В июле автопарк Украины пополнили более 6,3 тыс. автомобилей с дизельными двигателями. Это на 17% меньше, чем в прошлом году.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что в июле украинцы приобрели 1,6 тыс. ед. новых (+20%) и 4,7 тыс. ед. б/у, ввозимых из-за границы (-25%), дизельных авто.
Как отмечают в "Укравтопроме", на рынке новых легковых автомобилей дизельные авто охватили 26%, как и в июле 2023 года.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Среди ввезенных подержанных авто доля дизельных машин составляла 23%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом, а их средний возраст составил 10,2 года", — сообщают в "Укравтопроме".
ТОП-5 моделей новых дизельных легковушек:
1 RENAULT Duster — 439 ед;
2. TOYOTA Hilux – 143 ед.;
3.VOLKSWAGEN Touareg – 109 ед.;
4. MITSUBISHI L200 – 106 ед.;
5. BMW 3 – 77 ед.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных авто:
1. RENAULT Megane – 425 ед.;
2. VOLKSWAGEN Passat – 352 ед.;
3. SKODA Octavia – 338 ед.;
4. NISSAN Qashqai – 229 ед.;
5. VOLKSWAGEN Golf – 160 ед.
Рынок легковых автомобилей в Украине.
Украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал значительное оживление в июле 2024 года. В прошлом месяце было зарегистрировано около 6,4 тысяч новых легковых авто.
В июле автомобили с традиционными двигателями охватили 63,1% рынка новых легковых автомобилей. Самые популярные в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37,6% июльских продаж авто.
В июле украинский автопарк пополнили 4787 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к июлю прошлого года спрос на электромобили вырос на 38%.
Также за этот период было зарегистрировано почти 2,4 тысячи гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
В июле крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.