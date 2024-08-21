Названо найпопулярніші авто з дизельними двигунами серед українців

У липні автопарк України поповнили понад 6,3 тис. авто з дизельними двигунами. Це на 17% менше, ніж торік.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що протягом липня українці придбали 1,6 тис. од. нових (+20%) та 4,7 тис. од. вживаних, ввезених з-за кордону (-25%), дизельних авто.

Як зауважують в "Укравтопромі", на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 26%, як і у липні 2023 року.

"Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 23%, що на 10 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а Їх середній вік становив 10,2 року", - повідомляють в "Укравтопромі".

ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків:

1 RENAULT Duster - 439 од.;

2. TOYOTA Hilux - 143 од.;

3.VOLKSWAGEN Touareg - 109 од.;

4. MITSUBISHI L200 - 106 од.;

5. BMW 3 - 77 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

1. RENAULT Megane - 425 од.;

2. VOLKSWAGEN Passat - 352 од.;

3. SKODA Octavia - 338 од.;

4. NISSAN Qashqai - 229 од.;

5. VOLKSWAGEN Golf - 160 од.

Ринок легкових авто в Україні

Український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував значне пожвавлення у липні 2024 року. Минулого місяця було зареєстровано близько 6,4 тисячі нових легкових авто.

У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили 63,1% ринку нових легковиків. Найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 37,6% липневих продажів авто.

У липні український автопарк поповнили 4787 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно липня минулого року попит на електромобілі зріс на 38%.

Також за цей період було зареєстровано майже 2,4 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV), що на 56% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У липні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.