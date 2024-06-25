Названы самые популярные автомобили на мировом рынке

В мировом рейтинге самых продаваемых автомобилей в 2024 году (с января по апрель) доминируют автомобили с ДВС. Лидерскую позицию вернула себе марка Toyota Corolla.

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Об этом сообщает "Укравтопром", ссылаясь на рейтинг focus2move.

Спрос на фаворита прошлого года – электромобиль Tesla Model Y упал почти на 30%.

ТОП-10 моделей новых легковушек на мировом рынке:

1. Toyota Corolla – 367 120 ед. (+11,3%);

2. Toyota RAV4 – 325 704 ед. (+29,4%);

3. Ford F-Series – 259 191 ед. (-7,8%);

4. Chevrolet Silverado – 244779 ед. (+13,4%);

5. Honda CR-V – 241 384 ед. (+29,0%);

6. Tesla Model Y – 240 874 ед. (-29,6%);

7. Hyundai Tucson – 195595 ед. (-1,6%);

8. Ram Pick-Up – 191993 ед. (+12,0%);

9. Toyota Camry – 187313 ед. (-1,5%);

10. Kia Sportage – 175 769 ед. (+9,6%).

Рынок автомобилей в Украине.

В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом получил кроссовер TOYOTA RAV-4.

В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно мая прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.

В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.