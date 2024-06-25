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Названы самые популярные автомобили на мировом рынке
В мировом рейтинге самых продаваемых автомобилей в 2024 году (с января по апрель) доминируют автомобили с ДВС. Лидерскую позицию вернула себе марка Toyota Corolla.
Об этом сообщает "Укравтопром", ссылаясь на рейтинг focus2move.
Спрос на фаворита прошлого года – электромобиль Tesla Model Y упал почти на 30%.
ТОП-10 моделей новых легковушек на мировом рынке:
1. Toyota Corolla – 367 120 ед. (+11,3%);Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
2. Toyota RAV4 – 325 704 ед. (+29,4%);
3. Ford F-Series – 259 191 ед. (-7,8%);
4. Chevrolet Silverado – 244779 ед. (+13,4%);
5. Honda CR-V – 241 384 ед. (+29,0%);
6. Tesla Model Y – 240 874 ед. (-29,6%);
7. Hyundai Tucson – 195595 ед. (-1,6%);
8. Ram Pick-Up – 191993 ед. (+12,0%);
9. Toyota Camry – 187313 ед. (-1,5%);
10. Kia Sportage – 175 769 ед. (+9,6%).
Рынок автомобилей в Украине.
В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.
Лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом получил кроссовер TOYOTA RAV-4.
В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно мая прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.
В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.