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Названо найпопулярніші автомобілі на світовому ринку
У світовому рейтингу найбільш продаваних автомобілів у 2024 році (з січня по квітень) домінують автомобілі з ДВЗ. Лідерську позицію повернула собі марка Toyota Corolla.
Про це повідомляє "Укравтопром", посилаючись на рейтинг focus2move.
Зазначається, що попит на фаворита минулого року – електромобіль Tesla Model Y впав майже на 30%.
ТОП-10 моделей нових легковиків на світовому ринку:
1. Toyota Corolla – 367120 од. (+11,3%);Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
2. Toyota RAV4 – 325704 од. (+29,4%);
3. Ford F-Series – 259191 од. (-7,8%);
4. Chevrolet Silverado - 244779 од. (+13,4%);
5. Honda CR-V – 241384 од. (+29,0%);
6. Tesla Model Y – 240874 од. (-29,6%);
7. Hyundai Tucson - 195595 од. (-1,6%);
8. Ram Pick-Up - 191993 од. (+12,0%);
9. Toyota Camry - 187313 од. (-1,5%);
10. Kia Sportage – 175769 од. (+9,6%).
Ринок авто в Україні
Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.
Лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер TOYOTA RAV-4.
У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.
У травні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.