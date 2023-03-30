Обанкротившийся корейский автопроизводитель возобновляет работу и готовится выпустить новый внедорожник

Южнокорейский автопроизводитель KG Mobility, ранее известный как Ssangyong Motor, прошел через банкротство и готовится восстановить работу, выйдя на рынок с новым электромобилем стоимостью $30 тыс.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

На Seoul Mobility Show компания представила четыре новых автомобиля, включая свой первый электромобиль Torres EVX.

Электрокар будет доступен в Южной Корее и Европе во втором полугодии 2023 года. В Корее авто будет стоить менее 40 миллионов вон ( $30 700).

"Мы успешно завершили все процессы реструктуризации, и теперь у нас есть новый основной акционер", - сказал главный исполнительный директор Джон Йонг Вон, имея в виду конгломерата KG Group, который приобрел контрольный пакет акций компании в сентябре 2022 года.

Он также уточнил, что аккумуляторы будут поставляться компанией BYD, но она не единственный поставщик.

Напомним, недавно стало известно, что компания Volkswagen увеличила инвестиции в программное обеспечение и электромобили до 122 млрд евро, что составит более двух третей от общих вложений. Автопроизводитель планирует догнать Tesla в сфере электрокаров. Тем временем, Tesla увеличивает свои мощности: планирует инвестировать в завод в Мексике. Ожидается, что производство автомобилей может начаться уже в 2024 году, а в дальнейшем компания сможет производить там также микросхемы и батареи.