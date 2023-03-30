Збанкрутілий корейський автовиробник відновлює роботу та готується випустити новий позашляховик

Південнокорейський автовиробник KG Mobility, раніше відомий як Ssangyong Motor, пройшов через банкрутство та готується відновити роботу, вийшовши на ринок з новим електромобілем вартістю $30 тис.

Про це повідомило агентство Bloomberg.

На Seoul Mobility Show компанія представила чотири нових авто, включаючи свій перший електромобіль Torres EVX.

Електрокар буде доступний у Південній Кореї та Європі у другому півріччі 2023 року. У Кореї авто буде коштувати менше ніж 40 мільйонів вон ($30 700).

"Ми успішно завершили всі процеси реструктуризації, і тепер у нас є новий основний акціонер" — сказав головний виконавчий директор Джон Йонг Вон, маючи на увазі конгломерата KG Group, який придбав контрольний пакет акцій компанії у вересні 2022 року.

Він також уточнив, що акумулятори поставлятиме компанія BYD, але вона не єдиний постачальник.

Нагадаєм, нещодавно стало відомо, що компанія Volkswagen збільшила інвестиції в програмне забезпечення та електромобілі до 122 млрд євро, що становитиме понад дві третини від загальних вкладень. Автовиробник планує наздогнати Tesla в сфері електрокарів. Тим часом Tesla збільшує свої потужності: планує інвестувати в завод у Мексиці. Очікується, що виробництво автівок може розпочатися вже у 2024 році, а в подальшому компанія зможе виготовляти там також мікросхеми та батареї.