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Продажи автобусов в Украине упали почти на треть
В июне украинский автопарк пополнили 139 автобусов (включая микроавтобусы). Это на 35% меньше, чем в прошлом году и на 7% больше показателя предыдущего месяца.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что доля новой техники в этом объеме составила 45%, что на 15 процентных пунктов меньше прошлогоднего показателя и в то же время на 8 п.п. больше по сравнению с маем этого года.
Чаще всего в прошлом месяце впервые регистрировали:
- в части новых автотранспортных средств:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- 1. ATAMAN – 18 ед.;
- 2. ETALON – 12 ед.;
- 3. CITROEN – 11 ед.
- среди б/у:
- 1. MERCEDES-BENZ – 22 ед.;
- 2. VDL – 8 ед.;
- 3. IVECO – 7 ед.
Как сообщают в "Укравтопроме", всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 869 автобусов (-29% к аналогичному периоду 2023 года). Из них: новых – 478 ед. (-39%); б/у – 391 ед. (-13%).
Украина в январе-апреле импортировала автотранспорта более чем на $2 миллиарда
По данным Госстата, с января по апрель 2024 года в Украину было импортировано 133 908 автотранспортных средств (новых и б/у). Общая таможенная стоимость ввезенного автотранспорта составила около $2,1 млрд.
Наибольшая доля в этом импорте принадлежит легковым автомобилям, ввезенным 118100 ед.
На втором месте грузовые авто – 15181 ед. ($460,3 млн).
Автотранспортных средств специального назначения (автокраны, автобетономешалки, эвакуаторы и т.п.) ввезено 325 ед. на $53 млн.
Импорт автобусов за тот же период составил 302 ед. ($14,6 млн).