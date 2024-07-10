Продажи автобусов в Украине упали почти на треть

В июне украинский автопарк пополнили 139 автобусов (включая микроавтобусы). Это на 35% меньше, чем в прошлом году и на 7% больше показателя предыдущего месяца.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что доля новой техники в этом объеме составила 45%, что на 15 процентных пунктов меньше прошлогоднего показателя и в то же время на 8 п.п. больше по сравнению с маем этого года.

Чаще всего в прошлом месяце впервые регистрировали:

- в части новых автотранспортных средств:

1. ATAMAN – 18 ед.;

2. ETALON – 12 ед.;

3. CITROEN – 11 ед.

- среди б/у:

1. MERCEDES-BENZ – 22 ед.;

2. VDL – 8 ед.;

3. IVECO – 7 ед.

Как сообщают в "Укравтопроме", всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 869 автобусов (-29% к аналогичному периоду 2023 года). Из них: новых – 478 ед. (-39%); б/у – 391 ед. (-13%).

Украина в январе-апреле импортировала автотранспорта более чем на $2 миллиарда

По данным Госстата, с января по апрель 2024 года в Украину было импортировано 133 908 автотранспортных средств (новых и б/у). Общая таможенная стоимость ввезенного автотранспорта составила около $2,1 млрд.

Наибольшая доля в этом импорте принадлежит легковым автомобилям, ввезенным 118100 ед.

На втором месте грузовые авто – 15181 ед. ($460,3 млн).

Автотранспортных средств специального назначения (автокраны, автобетономешалки, эвакуаторы и т.п.) ввезено 325 ед. на $53 млн.

Импорт автобусов за тот же период составил 302 ед. ($14,6 млн).