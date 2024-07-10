Продажі автобусів в Україні впали майже на третину

У червні український автопарк поповнили 139 автобусів (включаючи мікроавтобуси). Це на 35% менше, ніж торік та на 7% більше за показник попереднього місяця.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 45%, що на 15 відсоткових пунктів менше торішнього показника та водночас на 8 в.п. більше у порівнянні з травнем поточного року.

Найчастіше у минулому місяці вперше реєстрували:

- в частині нових автотранспортних засобів:

1. ATAMAN - 18 од.;

2. ETALON - 12 од.;

3. CITROEN - 11 од.

- серед вживаних:

1. MERCEDES-BENZ - 22 од.;

2. VDL - 8 од.;

3. IVECO - 7 од.

Як повідомляють в "Укравтопромі", всього з початку року автобусний парк України поповнили 869 автобусів (-29% до аналогічного періоду 2023 року). З них: нових – 478 од. (-39%); вживаних – 391 од. (-13%).

Україна в січні-квітні імпортувала автотранспорту на понад $2 мільярди

За даними Держстату, з січня по квітень 2024 року в Україну було імпортовано 133 908 автотранспортних засобів (нових та вживаних). Загальна митна вартість ввезеного автотранспорту склала майже $2,1 млрд.

Найбільша частка в цьому імпорті належить легковим автомобілям, яких було ввезено 118100 од.

На другому місці вантажні авто – 15181 од. ($460,3 млн).

Автотранспортних засобів спеціального призначення (автокрани, автобетономішалки, евакуатори і т.п.) ввезено 325 од. на $53 млн.

Імпорт автобусів за той самий період становив 302 од. ($14,6 млн).