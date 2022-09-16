В Европе впервые за 13 месяцев вырос спрос на новые автомобили

Европейский рынок новых автомобилей вернулся к росту впервые за 13 месяцев. В августе регистрация новых авто выросла на 4,4% до 650 305 единиц. Об этом сообщает Европейская ассоциация производителей автомобилей со ссылкой на свои аналитические данные.

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Однако этот результат остается намного ниже уровня пандемии. При этом в августе все ключевые рынки ЕС продемонстрировали рост, значительный прирост наблюдался в Италии (+9,9%), Испании (+9,1%), Франции (+3,8%) и Германии (+3,0%).

Наибольший рост продаж в годовом исчислении показал немецкий производитель Mercedes-Benz (+16%).

Рынок новых авто начал расти, потому что автопроизводителям удалось преодолеть такие сложности в цепочках поставок, как отсутствие полупроводников. Несмотря на это, ускорение инфляции и замедление мировой экономики усугубляют прогнозы продаж.

Несмотря на августовское улучшение, предыдущие падения отрицательно сказываются на совокупных показателях рынка новых авто. В результате в этом году все четыре ключевых рынка понесли потери: Италия (-18,4%), Франция (-13,8%), Германия (-9,8%) и Испания (-9,4%).

В то же время спрос на электромобили среди украинцев вырос до рекордной отметки. Более 66% украинских водителей думают о том, чтобы купить электрокар или гибридный автомобиль. Из них 41% задумался над этим из-за роста цен на топливо, еще 36% объяснили это экономической выгодой от использования электромобилей.

В то же время в августе в Украине спрос на подержанные авто сократился втрое. По отношению к июлю текущего года пополнение автопарка Украины подержанным авто уменьшилось на 64%.

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