У Європі вперше за 13 місяців зріс попит на нові автомобілі

Європейський ринок нових автомобілів повернувся до зростання вперше за 13 місяців. В серпні реєстрація нових авто зросла на 4,4% до 650 305 одиниць. Про це повідомляє Європейська асоціація виробників автомобілів з посиланням на свої аналітичні дані.

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Однак цей результат залишається набагато нижчим за рівень до пандемії. При цьому у серпні усі ключові ринки ЄС продемонстрували зростання, значний приріст спостерігався в Італії (+9,9%), Іспанії (+9,1%), Франції (+3,8%) та Німеччині (+3,0%).

Найбільше зростання продажів у річному вимірі показав німецький виробник Mercedes-Benz (+16%).

Ринок нових авто почав зростати, тому що автовиробникам вдалося подолати такі труднощі в ланцюзі поставок, як відсутність напівпровідників. Незважаючи на це, прискорення інфляції та уповільнення світової економіки погіршують прогнози продажів.

Незважаючи на серпневе покращення, попередні падіння негативно впливають на сукупні показники ринку нових авто. У результаті цього року всі чотири ключові ринки зазнали втрат: Італія (-18,4%), Франція (-13,8%), Німеччина (-9,8%) та Іспанія (-9,4%).

В цей же час попит на електромобілі серед українців зріс до рекордної позначки. Понад 66% українських водіїв думають над тим, щоб купити електрокар або гібридний автомобіль. З них 41% замислився над цим через зростання цін на пальне, ще 36% пояснили це економічною вигодою від користування електромобілями.

В той же час ​​в серпні в Україні попит на вживані авто скоротився втричі. Відносно липня поточного року поповнення автопаркуУкраїнивживаними авто зменшилось на 64%.

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