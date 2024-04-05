ПриватБанк предупредил о регламентных работах в ночь на 6 апреля: операции с карточками будут на паузе

ПриватБанк анонсировал 6 апреля проведение регламентных робот процессинга, из-за которых операции с карточками будут на паузе с полуночи до 7 утра.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

"В ночь на 6 апреля 2024 года ПриватБанк проводит плановые регламентные работы процессингового центра, чтобы увеличить мощности и безопасность обработки растущих объемов операций с платежными картами", - говорится в сообщении.

В период проведения работ 6 апреля с 00:05 и до 07:05 утра, банк временно приостановит проведение операций с карточками. Аналогичный "тайм-аут" продлится в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

В банке объясняют, что регламентные работы проводятся в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции.

"Если в период проведения работ вы планируете оплаты картами - советуем сделать это заранее или отложить на несколько часов. Спасибо за понимание!» – отметили в ПриватБанке.

Также в финучреждении сообщили, что процессинговый центр ПриватБанка ежечасно обрабатывает в среднем от 1,7 млн до 3 млн операций с карточками.

Предыдущий раз технические работы в ПриватБанке проводились в ночь на 17 марта.

Напомним, ПриватБанк объявил о расширении географии услуги международной доставки платежных карт клиентам - с начала апреля в Приват24 открыт заказ карт с доставкой курьером Nova Post по любому адресу в Эстонии, Латвии, Италии, Словакии и Венгрии.

Недавно клиенты ПриватБанка получили возможность получать SWIFT-переводы в польских злотых и евро без дополнительных комиссий.

Кроме того, ПриватБанк запустил мгновенное открытие банковского счета для украинских предпринимателей, работающих и оказывающих услуги в сфере ИТ. Теперь для открытия нового счета на сайте банка нужно пройти 6 простых шагов, что будет занимать не больше 5 минут.

Фото: ua.depositphotos.com