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ПриватБанк попередив про регламентні роботи в ніч на 6 квітня: операції з картками будуть на паузі
ПриватБанк анонсував 6 квітня проведення регламентних робот процесингу, через які операції з картками будуть на паузі з опівночі до 7 ранку.
Про це повідомила пресслужба фінустанови.
"В ніч на 6 квітня 2024 року ПриватБанк проводить планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками", - йдеться в повідомленні.
У період проведення робіт 6 квітня з 00:05 і до 07:05 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
У банку пояснюють, що регламентні роботи проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій.
"Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками - радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на кілька годин. Дякуємо за розуміння!" – зазначили в ПриватБанку.
Також у фінустанові повідомили, що процесинговий центр ПриватБанку щогодини обробляє у середньому від 1,7 млн до 3 млн операцій з картками.
Попереднього разу технічні роботи у ПриватБанку проводились в ніч на 17 березня.
Нагадаємо, ПриватБанк оголосив про розширення географії послуги міжнародної доставки платіжних карток клієнтам - від початку квітня у Приват24 відкрито замовлення карток з доставкою кур’єром Nova Post на будь-яку адресу в Естонії, Латвії, Італії, Словаччині та Угорщині.
Віднедавна клієнти ПриватБанку отримали можливість отримувати SWIFT-перекази в польських злотих та євро без додаткових комісій.
Крім того, ПриватБанк запустив миттєве відкриття банківського рахунку для українських підприємців, які працюють та надають послуги в сфері ІТ. Тепер для відкриття нового рахунку на сайті банку треба пройти 6 простих кроків, що займатиме не більше 5 хвилин.
Фото: ua.depositphotos.com