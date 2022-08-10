ПриватБанк приступил к продаже юбилейных монет

Теперь приобрести юбилейные монеты Национального банка Украины можно в отделениях ПриватБанка. Клиентам будут доступны сразу несколько монет, которые введены в обращение НБУ.

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Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Также можно приобрести и памятную монету "Ой в лугу красная калина". Это вторая монета в серии "Бессмертная моя Украина", начатая во время полномасштабной войны РФ против Украины.

В финучреждении подчеркнули, что сегодня монеты доступны только в определенных отделениях банка.

С 21 июля 2022 года Национальный банк пересмотрел список банков-дистрибьюторов памятных монет Украины и сувенирной продукции для продажи в условиях военного положения.

Ознакомиться с условиями приобретения и перечнем продукции Банкнотно-монетного двора НБУ доступной в ПриватБанком можно по ссылке.

Напомним, НБУ ввел в обращение монеты "В единстве – сила", посвященные единению украинцев в борьбе против российского агрессора и международной поддержке Украины. Это были первые памятные монеты, выпущенные с февраля, то есть начала войны.

После этого Нацбанк выпустил целый ряд монет, посвященных силовым структурам Украины, а также 5- и 10-гривневые монеты, посвященные песне "Ой в лугу красная калина".