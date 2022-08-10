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ПриватБанк розпочав продаж ювілейних монет
Відтепер придбати ювілейні монети Національного банку України можна у відділеннях ПриватБанку. Клієнтам будуть доступні відразу декілька наявних монет, що введено в обіг НБУ.
Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
Зазначається, що також можно придбати й пам’ятну монету "Ой у лузі червона калина". Це – друга монета в серії "Безсмертна моя Україно", започаткована під час повномасштабної війни РФ проти України.
У фінустанові підкреслили, що сьогодні монети доступні для придбання лише у визначених відділеннях банку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
З 21 липня 2022 року Національний банк переглянув список банків-дистриб’юторів пам’ятних монет України та сувенірної продукції для продажу в умовах воєнного стану.
Ознайомитись з умовами придбання та переліком продукції Банкнотно-монетного двору НБУ, що доступна у ПриватБанком можна за посиланням.
Нагадаємо, НБУ ввів у обіг монети "В єдності - сила", присвячені єднанню українців у боротьбі проти російського агресора та міжнародній підтримці України. Це були перші пам'ятні монети, випущені з лютого, тобто початку війни.
Після цього Нацбанк випустив цілу низку монет, присвячених силовим структурам України, а також 5- та 10-гривневі монети, присвячені пісні "Ой у лузі червона калина".