ПриватБанк запускает бесплатную доставку платежных карт в США, Швейцарию и Словению: как воспользоваться услугой

ПриватБанк объявил о расширении услуги международной доставки платежных карт для своих клиентов. Теперь в августе через Приват24 можно заказать доставку карт по любому адресу в США, Швейцарию и Словению с помощью "Укрпочты".

Об этом сообщила пресс-служба банка.

До конца 2024 года эта услуга будет бесплатной для всех клиентов, которые перевыпустят свою действующую карту или откроют новую цифровую карту через Приват24.

Заказ карты в ПриватБанке стал еще проще — заявку можно оформить за несколько кликов в Приват24. Для получения новой пластиковой карты сначала нужно открыть Digital карту, а затем заказать ее доставку в меню "Все карты".

Напомним, что с начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт, что позволяет клиентам свободно пользоваться ими для оплаты товаров и услуг, а также для снятия наличных. В случае необходимости перевыпуска карты для активного использования в интернет-магазинах, цифровую карту можно оформить мгновенно через Приват24, а физическую карту — получить через логистического партнера в Украине или за рубежом.

Сейчас услуга доставки карт ПриватБанка доступна в пределах Украины и в 14 странах мира, а с новыми опциями международная поддержка клиентов банка становится еще шире.

Куда украинцы чаще всего заказывают карточки

За год Приватбанк доставил более 1 миллиона карточек своим клиентам как в Украине, так и за ее пределами. По словам члена правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, после года от запуска сервиса доставки карт "Новой почтой", каждая пятая перевыпущенная карта заказывается с доставкой.

Через год после запуска сервиса доставки карт "Новой почтой", каждая пятая перевыпущенная карта заказывается с доставкой. Около 200 тысяч карт были бесплатно доставлены клиентам в прифронтовых городах и селах.

Больше заказов на доставку к прифронтовым территориям поступает из Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областей и Донбасса.

Напомним, клиенты ПриватБанка смогут бесплатно получить карточку "Новой Почтой" до конца апреля 2024г. Также услугу по доставке своих физических платежных карт в более чем 180 стран мира запустил Monobank.