ПриватБанк запускає безкоштовну доставку карток до США, Швейцарії та Словенії: як скористатися послугою

ПриватБанк оголосив про розширення послуги міжнародної доставки платіжних карток для своїх клієнтів. Відтепер у серпні через Приват24 можна замовити доставку карток на будь-яку адресу в США, Швейцарію та Словенію за допомогою “Укрпошти”.

Про це повідомила пресслужба банку.

До кінця 2024 року ця послуга буде безкоштовною для всіх клієнтів, які перевипустять свою діючу картку або відкриють нову цифрову картку через Приват24.

Замовлення картки в ПриватБанку стало ще простішим — заявку можна оформити за кілька кліків у Приват24. Для отримання нової пластикової картки спочатку потрібно відкрити Digital картку, а потім замовити її доставку в меню "Усі картки".

Нагадаємо, що від початку війни ПриватБанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, що дозволяє клієнтам вільно користуватися ними для оплати товарів і послуг, а також для зняття готівки. У разі необхідності перевипуску картки для активного використання в інтернет-магазинах, цифрову картку можна оформити миттєво через Приват24, а фізичну картку — отримати через логістичного партнера в Україні або за кордоном.

Зараз послуга доставки карток ПриватБанку доступна в межах України та в 14 країнах світу, а з новими опціями міжнародна підтримка клієнтів банку стає ще ширшою.

Куди українці найчастіше замовляють картки

За рік Приватбанк доставив понад 1 мільйон карток своїм клієнтам як в Україні, так і за її межами. За словами члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, після року від запуску сервісу доставки карток "Новою поштою", кожна п’ята перевипущена картка замовляється із доставкою.

Через рік після запуску сервісу доставки карток "Новою поштою", кожна п'ята перевипущена картка замовляється з доставкою. Близько 200 тисяч карток були безкоштовно доставлені клієнтам у прифронтових містах та селах.

Найбільше замовлень на доставку до прифронтових територій надходить із Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської областей та Донеччини.

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку матимуть змогу безкоштовно отримати картку "Новою Поштою" до кінця квітня 2024 року. Також послугу з доставки своїх фізичних платіжних карток у понад 180 країн світу запустив Monobank.