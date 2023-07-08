Украина национализирует Сенс Банк на следующей неделе, - Bloomberg

Украина планирует на следующей неделе национализировать один из системно важных банков Sense Bank (ранее Альфа-банк). Финучреждение принадлежало российским миллиардерам Михаилу Фридману и Петру Авену.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что долгожданная национализация банка украинскими властями состоится в середине июля, по словам одного из украинских чиновников, который говорил на условиях анонимности из-за деликатности процесса.

Недавно президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий правительству объявлять неплатежеспособным и, если необходимо, национализировать кредиторов собственников, попавших под санкции из-за вторжения России.

Как напоминает издание, ранее известный как Альфа-Банк Украина, Sense Bank является 11 в Украине по размеру активов. Его номинальным владельцем является люксембургская компания ABH Holdings SA.

ABH Holdings SA заявила, что будет оспаривать любую национализацию, в том числе в международных судах, "чтобы защитить свои инвестиции и снизить убытки".

"Новый закон является дискриминационным и нарушает международные стандарты справедливости по отношению к инвесторам. "Национализация АО "Сенс Банк" приведет к убыткам как для владельцев облигаций, так и для акционеров ABHH", - заявили в ABH Holdings SA.

Национальный банк Украины заблокировал попытку Фридмана и его партнеров в марте получить разрешение на увеличение собственного капитала кредитора на $1 млрд и продать кредитора иностранному покупателю.

Согласно данным, обнародованным на сайте Национального банка Украины по состоянию на 20 марта 2023 года, компания ABH Holdings SA владеет 57,6% акций украинского "Сенс Банка" (ранее он назывался "Альфа-Банк Украина"), а еще 42,3% банка принадлежат компании ABH Ukraine Limited. Именно через эти структуры "Сенс Банком" владеют, в частности, российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен.

Заметим, что ранее Фридман заявлял о готовности передать банк государству безвозмездно.

Кроме того, 5 июля Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении компаний, которым принадлежит "Сенс Банк".

Ранее издание Forbes писало, что в настоящее время власти готовятся национализировать "Сенс Банк", а должность CEO финучреждения после этого может занять бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Галина Пахачук.