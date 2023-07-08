Україна націоналізує Сенс Банк наступного тижня, - Bloomberg

Україна планує вже наступного тижня націоналізувати один із системно важливих банків Sense Bank (раніше Альфа-банк). Фінустанова належала російським мільярдерам Михайлу Фрідману і Петру Авену.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що довгоочікувана націоналізація банку українською владою відбудеться в середині липня, за словами одного з українських високопосадовців, який говорив на умовах анонімності через делікатність процесу.

Нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє уряду оголошувати неплатоспроможним і, якщо необхідно, націоналізувати кредиторів власників, які потрапили під санкції через вторгнення Росії.

Як нагадує видання, раніше відомий як Альфа-Банк Україна, Sense Bank є 11-м в Україні за розміром активів. Його номінальним власником є люксембурзька компанія ABH Holdings SA .

ABH Holdings SA заявила, що буде оскаржувати будь-яку націоналізацію, в тому числі в міжнародних судах, "щоб захистити свої інвестиції та зменшити збитки".

"Новий закон є дискримінаційним і порушує міжнародні стандарти справедливості щодо інвесторів. "Націоналізація АТ "Сенс Банк" призведе до збитків як для власників облігацій, так і для акціонерів ABHH", - заявили в ABH Holdings SA.

Національний банк України заблокував спробу Фрідмана та його партнерів у березні отримати дозвіл на збільшення власного капіталу кредитора на $1 млрд і продати кредитора іноземному покупцю.

Згідно з даними, оприлюдненими на сайті Національного банку України станом на 20 березня 2023, компанія ABH Holdings S.A. володіє 57,6% акцій українського "Сенс Банку" (раніше він називався "Альфа-Банк Україна"), а ще 42,3% банку належать компанії ABH Ukraine Limited. Саме через ці структури "Сенс Банком" володіють, зокрема, російські олігархи Михайло Фрідман й Петро Авен.

Зауважимо, що раніше Фрідман заявляв про готовність передати банк державі безоплатно.

Крім того, 5 липня Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України про застосування санкцій щодо компаній, яким належить "Сенс Банк".

Раніше видання Forbes писало, що наразі влада готується націоналізувати "Сенс Банк", а посаду CEO фінустанови після цього може обійняти колишня топменеджерка "ПриватБанку" Галина Пахачук.