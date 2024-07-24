Вместе с "бронью" идет боевая повестка: банкиры жалуются действия НБУ на задержки по бронированию

Банковские работники сталкиваются с серьезными проблемами при бронировании, поскольку рассмотрение списков может длиться месяцами, а получение брони сопровождается боевыми повестками.

Об этой проблеме рассказали менеджеры по работе с персоналом во время круглого стола " Эмиграция, мобилизация и кадровый голод на финансовом рынке: как решить проблему ", пишет "Фанансовый клуб".

Директор департамента управления персоналом Кредобанка Елена Скиба отметила, что НБУ всего за несколько дней до завершения брони сотрудников принимал новые списки на продление бронирования. Это создавало риск мобилизации работников, которые должны получать повестки сразу после завершения брони. Она рассказала, что некоторые сотрудники, недавно получившие бронь, также получили боевые повестки на январь 2025 года.

HR-директор ОТП Банка Кристина Фехер поделилась, что их банк также сталкивался с подобными проблемами, но они начали делать несколько списков на продление брони заранее, что помогло минимизировать риски мобилизации.

Фехер также отметила, что банк иногда исчерпывает квоту на бронирование и новые сотрудники на критические позиции не могут получить броню, что создает риски для перехода работников между банками.

Банкиры также выразили недовольство задержками в НБУ, что повышает риск мобилизации критически важных сотрудников. Скиба отметила, что было сложно забронировать ключевых руководителей, поскольку НБУ не всегда пропускал списки.

Директор по управлению персоналом Сенс Банка Елена Великая подчеркнула, что с момента подачи списков на бронирование до фактического получения брони проходит около двух месяцев, что является слишком долгим периодом. Проблему начали частично решать благодаря электронному бронированию через "Действие", позволяющему получить результат за 15 минут.

Самая большая проблема, по словам представителей банков, состоит в том, что некоторые ключевые сотрудники не могут быть забронированы из-за отсутствия обновленных документов. Не обновившие документы до 16 июля остаются в зоне риска.

Бронирование военнообязанных

Напомним, Министерство экономики признало критически важными более 700 предприятий, учреждений и организаций. Общее количество компаний еще не подсчитывается.

Начиная с 17 июля руководители критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности сил обороны, имеют возможность забронировать сотрудников через портал "Действие". Получить результат можно в течение суток.

8 мая Кабинет Министров Украины изменил порядок бронирования военнообязанных граждан на предприятиях. Согласно постановлению № 520, согласование списков военнообязанных для бронирования передается от Генерального штаба ВСУ в Министерство обороны. Впрочем, по-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

4 июня Кабмин продлил еще на два месяца, до 7 августа, предельный срок действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных решениями Министерства экономики.

Источник фото: ua.depositphotos.com