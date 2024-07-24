Разом з "бронню" йде бойова повістка: банкіри скаржаться дії НБУ на затримки з бронювання

Банківські працівники стикаються з серйозними проблемами під час бронювання, оскільки розгляд списків може тривати місяцями, а отримання броні супроводжується бойовими повістками.

Про цю проблему розповіли менеджери по роботі з персоналом під час круглого столу "Еміграція, мобілізація і кадровий голод на фінансовому ринку: як вирішити проблему", пише "Фанансовий клуб".

Директорка департаменту управління персоналом Кредобанку Олена Скиба зазначила, що НБУ лише за кілька днів до завершення броні співробітників приймав нові списки на продовження бронювання. Це створювало ризик мобілізації працівників, які мали отримувати повістки одразу після завершення броні. Вона розповіла, що деякі співробітники, які недавно отримали бронь, також отримали бойові повістки на січень 2025 року.

HR-директорка ОТП Банку Крістіна Фехер поділилася, що їхній банк також стикався з подібними проблемами, але вони почали робити декілька списків на продовження броні заздалегідь, що допомогло мінімізувати ризики мобілізації.

Фехер також зазначила, що банк іноді вичерпує квоту на бронювання, і нові співробітники на критичні позиції не можуть отримати броню, що створює ризики для переходу працівників між банками.

Банкіри також висловили невдоволення затримками в НБУ, що підвищує ризик мобілізації критично важливих співробітників. Скиба зазначила, що було складно забронювати ключових керівників, оскільки НБУ не завжди пропускав списки.

Директорка з управління персоналом Сенс Банку Олена Велика підкреслила, що від моменту подачі списків на бронювання до фактичного отримання броні проходить близько двох місяців, що є занадто довгим періодом. Проблему почали частково вирішувати завдяки електронному бронюванню через "Дію", що дозволяє отримати результат за 15 хвилин.

Найбільша проблема, за словами представників банків, полягає в тому, що деякі ключові співробітники не можуть бути заброньовані через відсутність оновлених документів. Ті, хто не оновив документи до 16 липня, залишаються в зоні ризику.

Бронювання військовозобов’язаних

Нагадаємо, Міністерство економіки визнало критично важливими понад 700 підприємств, установ і організацій. Загальна кількість компаній ще підраховується.

Починаючи з 17 липня керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони, мають можливість забронювати співробітників через портал "Дія". Отримати результат можна протягом доби.

8 травня Кабінет міністрів України змінив порядок бронювання військовозобов’язаних громадян на підприємствах. Відповідно до постанови № 520, погодження списків військовозобов’язаних для бронювання передається від Генерального штабу ЗСУ до Міністерства оборони. Втім, як і раніше, бронювання здійснюється за рішенням Мінекономіки.

4 червня Кабмін продовжив ще на два місяці, до 7 серпня, граничний термін дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, що були надані рішеннями Міністерства економіки.

Джерело фото: ua.depositphotos.com