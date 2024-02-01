Бизнес предостерег власть от идеи изъятия из оборота акцизных марок старого образца: убытки могут достичь десятков миллиардов гривен

Депутаты хотят обязать производителей и импортеров подакцизных товаров изымать из обращения марки акцизного налога старого образца. Из-за такого требования легальные производители, импортеры и ритейлеры понесут существенный ущерб, а на борьбе с фальсификатом это никак не скажется.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Отмечается, что 29 января на заседании рабочей группы при Комитете ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики обсуждалось предложение о внесении изменений в проект Закона №9662, которые потребуют от производителей и импортеров подакцизных товаров изымать из обращения марки акцизного налога старого образца.

Что не так с изъятием акцизных марок старого образца

Эксперты ЕБА отмечают, что из-за такого требования легальные производители, импортеры и ритейлеры терпят существенный ущерб, а на борьбе с поддельными акцизными марками это никак не скажется.

По предварительным оценкам, убытки бизнеса могут составить десятки миллиардов гривен.

"Действующим законодательством предусмотрено, что в случае изменения образца марок акцизного налога уже закупленные марки предварительного образца применяются в производстве алкогольных напитков и табачных изделий для их полного использования, а маркированная ими продукция находится в обращении до полной реализации в пределах срока годности", - подчеркивают ЕБА.

Кроме того, требование изымать акцизные марки старого образца нанесет участникам рынка необоснованные убытки из-за потери продукции, ведь вместе с предложением изъятия марок не предполагается возмещение государством понесенных бизнесом расходов по изготовлению и реализации подакцизных товаров.

Как подчеркивают в ЕБА, компании могут столкнуться со следующими трудностями:

Во-первых, производители и импортеры законно производимой, качественной продукции, по которой были уплачены все налоги, будут вынуждены ее вернуть и уничтожить, поскольку ее перемаркировка марками нового образца невозможна по технологическим причинам. Каждая марка приклеивается таким образом, что ее снятие без повреждения упаковки невозможно, а продукция иностранного производства вообще маркируется исключительно иностранными компаниями за рубежом. Кроме того, сама продукция изъята из розничной продажи на практике не подлежит повторной переработке, поскольку условия ее хранения не контролируются производителями.

Во-вторых, не вся продукция, находящаяся в розничной продаже, может быть возвращена из-за чрезмерных логистических затрат.

В-третьих, складские площади легальных операторов рынка не рассчитаны на возврат такого объема подакцизной продукции, а также у них нет достаточных технических и человеческих ресурсов для обеспечения оперативной приемки, передачи на утилизацию такого количества товара в столь сжатые сроки.

"В то же время такие шаги вряд ли повлияют на объемы нелегального производства и торговли продукцией с поддельными акцизными марками. По данным бизнеса, субъекты теневого рынка имеют доступ к маркам нового образца еще с сентября 2023 года и налаживают производство подделок таких марок", - убеждены. в ЕБА.

По мнению экспертов, такая инициатива не остановит обращение уже производимой продукции, маркированной поддельными акцизными марками.

"Поддельные товары могут и дальше продаваться нелегально в сомнительных торговых точках и онлайн. Более того, существует вероятность дефицита отдельных товаров в течение переходного периода, который будет перекрыт предложением нелегальной торговли", - отмечают в ЕБА.

Там добавили, что категорически не поддерживают какие-либо инициативы или предложения по изъятию из обращения марок акцизного налога старого образца, полученных производителями и импортерами подакцизных товаров, в том числе которыми уже маркированы подакцизные товары.

Поэтому ЕБА обратилась к председателю Комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Данилу Гетманцеву с просьбой предложить Комитету отклонить эту поправку к проекту Закона №9662.

В Украине введут электронную акцизную марку

Напомним, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект №8287 "об обеспечении электронной прослеживаемости обращения алкогольных напитков и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах". Основное изменение состоит в том, что в Украине будет внедрена электронная акцизная марка.

Электронный акциз будет представлен в виде QR-кода. Ранее производители табачных изделий отмечали, что считают, что этот подход не отвечает европейскому законодательству .