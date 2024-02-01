Бізнес застеріг владу від ідеї вилучення з обігу акцизних марок старого зразка: збитки можуть сягнути десятків мільярдів гривень

Депутати хочуть зобов’язати виробників та імпортерів підакцизних товарів вилучати з обігу марки акцизного податку старого зразка. Через таку вимогу легальні виробники, імпортери і ритейлери зазнають суттєвих збитків, а на боротьбі з фальсифікатом це ніяк не позначиться.

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Про це повідомляє пресслужба Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

Зазначається, що 29 січня на засіданні робочої групи при Комітеті ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики обговорювалась пропозиція внести зміни до проєкту Закону №9662, які зобов’яжуть виробників та імпортерів підакцизних товарів вилучати з обігу марки акцизного податку старого зразка.

Бізнес пояснив, що не так із вилученням акцизних марок старого зразка

Експерти ЄБА зауважують, що через таку вимогу легальні виробники, імпортери і ритейлери зазнають суттєвих збитків, а на боротьбі з підробленими акцизними марками це ніяк не позначиться.

За попередніми оцінками, збитки бізнесу можуть сягнути десятків мільярдів гривень.

"Чинним законодавством передбачено, що у разі зміни зразка марок акцизного податку вже закуплені марки попереднього зразка застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а маркована ними продукція знаходиться в обігу до повної реалізації в межах терміну придатності для споживання. Тож бізнес при введенні в обіг підакцизної продукції покладається саме на цю норму, що забезпечує передбачуваність господарської діяльності", - наголошують в ЄБА.

Крім того, вимога вилучати акцизні марки старого зразка завдасть учасникам ринку необґрунтованих збитків через втрату продукції, адже разом з пропозицією вилучення марок не передбачається відшкодування державою понесених бізнесом витрат на виготовлення та реалізацію підакцизних товарів.

Як підкреслюють в ЄБА, компанії можуть зіштовхнутися з наступними труднощами:

По-перше, виробники та імпортери законно виробленої, якісної продукції, з якої були сплачені всі податки, будуть змушені її повернути та знищити, оскільки її перемаркування марками нового зразка неможливе з технологічних причин. Кожна марка приклеюється таким чином, що її зняття без пошкодження пакування є неможливим, а продукція іноземного виробництва взагалі маркується виключно іноземними компаніями закордоном. Крім того, сама продукція, вилучена з роздрібного продажу, на практиці не підлягає повторній переробці, оскільки умови її зберігання не контролюються виробниками.

По-друге, не уся продукція, що знаходиться у роздрібному продажі може бути повернена через надмірні логістичні затрати.

По-третє, складські площі легальних операторів ринку не розраховані на повернення такого обсягу підакцизної продукції, а також у них немає достатніх технічних і людських ресурсів для забезпечення оперативного приймання, передачі на утилізацію такої кількості товару в настільки стислі терміни.

"Водночас такі кроки навряд чи вплинуть на обсяги нелегального виробництва та торгівлі продукцією з підробленими акцизними марками. За даними бізнесу, суб’єкти тіньового ринку мають доступ до марок нового зразка ще з вересня 2023 року і наразі налагоджують виробництво підробок таких марок", - переконані в ЄБА.

На думку експертів, така ініціатива не зупинить обіг вже виробленої продукції, маркованої підробленими акцизними марками.

"Підроблені товари можуть і далі продаватися нелегально в сумнівних торговельних точках та онлайн. Більше того, існує вірогідність дефіциту окремих товарів протягом перехідного періоду, який буде перекрито пропозицією нелегальної торгівлі", - зауважують в ЄБА.

Там додали, що категорично не підтримують будь-які ініціативи чи пропозиції щодо вилучення з обігу марок акцизного податку старого зразка, які отримані виробниками та імпортерами підакцизних товарів, у тому числі якими вже марковані підакцизні товари.

Тому ЄБА звернулася до голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева з проханням запропонувати Комітету відхилити цю поправку до проєкту Закону №9662.

В Україні запровадять електронну акцизну марку

Нагадаємо, Верховна Рада України у другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт №8287 "про забезпечення електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах". Основна зміна полягає в тому, що в Україні запровадять електронну акцизну марку.

Електронний акциз буде представлений у вигляді QR-коду. Раніше виробники тютюнових виробів зазначали, що, вважають, що цей підхід не відповідає європейському законодавству .