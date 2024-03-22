Компания Unilever строит новую фабрику в Белой Церкви: инвестируют €20 млн

Международная компания Unilever, которая продает товары ежедневного использования, начала строительство новой фабрики в городе Белая Церковь Киевской области. 22 марта заложили памятную капсулу на месте будущего предприятия в индустриальном парке "Белая Церковь".

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Об этом сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.

Он отметил, что объем инвестиций в фабрику будет составлять €20 млн. На предприятии будет создано около 100 новых рабочих мест. Фабрика производит средства личной гигиены, шампуни и гели для душа известных брендов - товары преимущественно для украинского рынка. Завод будет потенциально производить продукцию и для других рынков Европы.

Общая площадь участка под застройку – 4,2 га. Производственная мощность предприятия – более 5000 тонн в год.

Фото: Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко/Facebook

Строительство фабрики планируется завершить в конце 2024 года. Сооружение будет происходить с учетом самых высоких экологических стандартов. Здесь будут комфортные условия труда, а офисное помещение спроектировано с учетом нужд маломобильных групп населения. Для безопасного проведения работ уже обустроено наземное мобильное укрытие, со временем построят и подземное хранилище.

Место строительства новой фабрики в индустриальном парке выбрано не случайно – там есть все необходимые коммуникации и дорожная инфраструктура.

Развитие индустриальных парков поддерживает обновление промышленности Киевщины во время войны России против Украины. Открытие новых производств способствует повышению доходов и благосостояния местных общин, увеличению налоговых поступлений и стимулированию развития малых и средних предприятий в регионе.

"Горжусь, что сегодня Киевщина - один из лидеров развития индустриальных парков в Украине. Мы очень ценим наших международных партнеров и готовность, в частности, британского бизнеса налаживать производства и делать инвестиции именно в нашей области. Представители бизнес-сообщества могут быть уверены, что мы и в дальнейшем будем способствовать их развитию и поддерживать инициативы, направленные на рост и усиление экономики Киевской области", - написал глава Киевской ОГА.

Напомним, компания Unilever заявила об отделении бизнеса по производству мороженого и сокращению 7500 рабочих мест. При этом отделение подразделения завершится к 2025 году, а сокращение персонала произойдет в головном офисе, корпоративном центре, координационных центрах бизнес-групп, а также в бизнес-подразделениях в странах.

Unilever продолжает работать в России

В 2023 году Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло британскую корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны из-за того, что бизнес продолжает работать в России.

За 2022 год ООО "Юнилевер Русь" заплатило около $50 млн налогов в бюджет РФ, таким образом поддерживает российскую экономику и вносит свой вклад в продолжение войны России против Украины, говорят в НАПК.

Кроме того, в российском подразделении Unilever трудятся более 3000 сотрудников.

После вторжения РФ в Украину компания обещала приостановить поставки продукции в/из России, а также прекратить инвестиции в бренд в РФ. Однако за год войны прибыль Unilever Russia удвоилась с 4,8 млрд рублей (€56 млн) в 2021 году до более 9,2 млрд рублей (€108 млн) в 2022 году. Это позволило увеличить капитал до 34,5 млрд. рублей в 2022 году с 25,3 млрд. рублей в 2021 году или на 37%.

В список международных спонсоров войны НАПК вносит международные компании нероссийского происхождения, оказывающие косвенную поддержку военным усилиям РФ (например, платят налоги, снабжают важные товары, способствуют российской пропаганде или мобилизационной кампании).

В перечень включено более 40 фирм, в частности, речь идет об Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble и Xiaomi. Однако 20 марта 2024 года Кабинет Министров Украины решил закрыть реестр "Международных спонсоров войны". Всю информацию из него передадут Межведомственной группе по реализации государственной санкционной политики.