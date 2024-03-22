Компанія Unilever будує нову фабрику в Білій Церкві: інвестують €20 млн

Міжнародна компанія Unilever, яка продає товари щоденного використання, розпочала будівництво нової фабрики в місті Біла Церква на Київщині. 22 березня заклали пам’ятну капсулу на місці майбутнього підприємства в індустріальному парку "Біла Церква".

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Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

Він зазначив, що обсяг інвестицій у фабрику складатиме €20 млн. На підприємстві буде створено майже 100 нових робочих місць. Фабрика вироблятиме засоби особистої гігієни, шампуні та гелі для душу відомих брендів - товари переважно для українського ринку. Завод потенційно вироблятиме продукцію і для інших ринків Європи.

Загальна площа ділянки під забудову – 4,2 га. Виробнича потужність підприємства – понад 5000 тонн на рік.

Фото: Голова Київської ОДА Руслан Кравченко / Facebook

Будівництво фабрики планується завершити наприкінці 2024 року. Зведення відбуватиметься з урахуванням найвищих екологічних стандартів. Тут будуть комфортні умови праці, а офісне приміщення спроєктовано з урахуванням потреб маломобільних груп населення. Для безпечного проведення робіт вже облаштовано наземне мобільне укриття, згодом побудують і підземне сховище.

Місце будівництва нової фабрики в індустріальному парку обрано не випадково – там є всі необхідні комунікації та дорожня інфраструктура.

Розвиток індустріальних парків підтримує відновлення промисловості Київщини під час війни Росії проти України. Відкриття нових виробництв сприяє підвищенню доходів і добробуту місцевих громад, збільшенню податкових надходжень і стимулюванню розвитку малих та середніх підприємств у регіоні.

"Пишаюсь, що сьогодні Київщина – один із лідерів розвитку індустріальних парків в Україні. Ми надзвичайно цінуємо наших міжнародних партнерів і готовність, зокрема, британського бізнесу налагоджувати виробництва та робити інвестиції саме в нашій області. Представники бізнес-спільноти можуть бути впевненими, що ми і надалі сприятимемо їх розвитку та підтримуватимемо ініціативи, спрямовані на зростання та посилення економіки Київської області", - написав голова Київської ОДА.

Нагадаємо, компанія Unilever заявила про відокремлення бізнесу з виробництва морозива і скорочення 7500 робочих місць. При цьому відокремлення підрозділу завершиться до 2025 року, а скорочення персоналу відбудеться в головному офісі, корпоративному центрі, координаційних центрах бізнес-груп, а також у бізнес-підрозділах у країнах.

Unilever продовжує працювати в Росії

У 2023 році Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що бізнес продовжує працювати в Росії.

За 2022 рік ТОВ "Юнілевер Русь" заплатило близько $50 млн податків до бюджету РФ, таким чином підтримує російську економіку та робить свій внесок у продовження війни Росії проти України, кажуть в НАЗК.

Крім того, в російському підрозділі Unilever працюють понад 3000 співробітників.

Після вторгнення РФ в Україну компанія обіцяла призупинити поставки продукції в/з Росії, а також припинити інвестиції в бренд в РФ. Однак протягом року війни прибуток Unilever Russia подвоївся з 4,8 млрд рублів (€ 56 млн) у 2021 році до понад 9,2 млрд рублів (€108 млн) у 2022 році. Це дозволило збільшити капітал до 34,5 млрд рублів у 2022 році з 25,3 млрд рублів у 2021 році або на 37%.

До списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вносить міжнародні компанії неросійського походження, які надають непряму підтримку військовим зусиллям РФ (наприклад, сплачують податки, постачають важливі товари, сприяють російській пропаганді чи мобілізаційній кампанії).

У перелік включено понад 40 фірм, зокрема, йдеться про Alibaba, Philip Morris, Unilever, Procter&Gamble та Xiaomi. Однак 20 березня 2024 року Кабінет Міністрів України вирішив закрити реєстр "міжнародних спонсорів війни". Усю інформацію з нього передадуть Міжвідомчій групі з питань реалізації державної санкційної політики.