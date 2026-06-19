"Молочный альянс" оценил последствия обстрела завода в Згуровке – минимум $3 млн

Российские обстрелы еще раз целят по критической и гражданской инфраструктуре Украины, пытаясь парализовать отечественный бизнес. Для холдинга "Молочный альянс" это второй тяжелый удар за время полномасштабной войны: в конце лета 2022 года враг разрушил их "Баштанский сырзавод" в Николаевской области. Теперь атаку подвергся завод "Яготинское для детей", который обеспечивает уникальным питанием самых маленьких украинцев. В результате двух прилетов вражеских дронов предприятие потерпело колоссальные разрушения, а самым страшным следствием обстрела стала гибель четырех сотрудников. О масштабе скрытых повреждений, миллионных убытках и сроках возврата продукции на полки магазинов в эксклюзивном интервью для Delo.ua рассказал председатель наблюдательного совета АО "Молочный альянс" Сергей Вовченко.

Первые шаги после атаки: оценка разрушений и оперативный ремонт

Сергей, какие первые оценки убытков обстрела?

— Окончательную сумму назвать сложно. Наш завод пережил прилет двух вражеских беспилотников. Пострадало здание, в котором соединена администрация и производство, уничтожено критически важное оборудование.

Полностью разрушена новая автоматическая кислотно-щелочная CIP-мойка, за которую мы в свое время заплатили более 0,6 млн. евро. Колоссальные повреждения системы автоматики, электросетей и технологических трубопроводов.

Если оценивать в целом все потери, то это по меньшей мере $ 3 млн . Это сумма совместно с восстановлением административного корпуса и производства. Мы очень надеемся остановиться на этой цифре, но окончательный масштаб разрушений увидим только тогда, когда шаг за шагом расчистим и обследуем все поврежденные участки.

В результате атаки было разрушено административное здание и возник масштабный пожар.

Расскажите, что произошло в этот день?

— Первый прилет беспилотника пришелся на фронтальную офисную часть. Там на рабочем месте пострадала бухгалтер. Коллеги сразу же бросились ей на помощь... и в этот момент произошел второй, повторный прилет. Вражеский дрон ударил по тому же месту.

Перекрытия между этажами и крыша просто рухнули. Огонь все уничтожил. Люди фактически сгорели… Мы потеряли четырех работников. Еще восемь получили ранения. Один из них сейчас находится в реанимации с тяжелыми ожогами. Его состояние стабильно тяжелое.

Мы приняли решение выплатить семьям всех четырех погибших коллег по 1 миллиону гривен . Также компания полностью взяла на себя расходы на погребение и организацию процесса. Лечение и реабилитацию восьми раненых работников "Молочный альянс" также полностью оплачивает.

Дефицита детского питания не будет: запасов хватит на несколько недель

Уцелел ли склад с готовой продукцией? Что с оборудованием?

— Склад готовой продукции расположен с другой стороны здания, поэтому он не пострадал. Фасовочные линии тоже находятся в рабочем состоянии. Но дело в том, что фасовать пока нечего — мы не можем изготовить продукт.

Продукция завода снабжала значительную часть украинских семей молочной продукцией. Угрожает ли стране дефицит этих товаров?

— Доля бренда на украинском рынке детского питания составляет около 40%. У нас есть определенные остатки на складах. Прежде всего, речь идет об ультрапастеризованной продукции высокой термической обработки — она сохраняется до 6 месяцев.

Мы всегда работали на опережение, поэтому с некоторых позиций сформировали запас даже на полтора месяца. Так что эта детская продукция с полок полностью не исчезнет.

А как насчет позиций с коротким сроком годности?

— Продуктов со сроком хранения 3–5 суток в нашей детской линейке нет вообще, срок реализации продукции составляет от 14 до 22 дней. Конечно, текущий запас был рассчитан всего на несколько дней, он уже полностью ушел в розницу и пока выпуск этих позиций приостановлен.

Однако ритейлеры отнеслись к ситуации с пониманием. Поскольку это форс-мажор, нас не будут выводить с полок. Торговые сети пообещали, что после возобновления производства " Яготинское для детей " вернется на прежние позиции без дополнительных оплат за "новое вхождение".

Завод сможет восстановить только 60% мощностей

Учитывая масштаб разрушений, когда, по вашим оценкам, завод реально сможет возобновить работу?

— Мы рассчитываем уже через месяц начать выпуск ультрапастеризованного молока в разных форматах фасовки — литр, пол литра и 200 граммов, поскольку этот процесс не требует сквашивания. А вот для восстановления линейки кисломолочных продуктов — йогуртов и кефиров — понадобится еще месяц.

Производство кисло-молочной продукции завода "Яготинское для детей" может сократиться на 40%.

Основные сложности связаны с CIP-мойкой. Это не серийное оборудование, которое можно просто привезти со склада — его изготовление под заказ занимает до полугода. К счастью, уцелела наша предыдущая моечная станция. Она нуждается только в небольшом ремонте, который мы выполним своими силами, однако сможет обеспечить лишь 60% полной мощности завода.

То есть, объемы производства кисломолочной продукции на первом этапе сократятся примерно на 40%?

Да. Но для нас главное сейчас хотя бы частично запустить производство.

Возобновлять работу планируете именно на этой площадке? Рассматривали ли вариант релокации или перенос мощностей?

Только здесь. На заводе установлен уникальный комплекс фасовочного оборудования, просто невозможно быстро перенести на другую площадку. Чтобы демонтировать, перевезти и настроить линию в другом месте, потребуется минимум год. Поэтому будем восстанавливать здесь.

Финансовая сторона восстановления: страхование и госкомпенсация

Был ли бизнес застрахован от военных рисков и на какую финансовую помощь вы рассчитываете?

— Все наше оборудование застраховано с классическими программами, поскольку оно покупалось за кредитные средства и находится в залоге банков. Что касается компенсаций, то государственные программы действительно предусматривают три вида возмещения: за выплату зарплат, за утраченное оборудование и разрушение зданий.

Однако мы пока даже не можем подать заявку, поскольку сертифицированная компания должна провести официальную экспертизу и утвердить точную сумму ущерба, а мы до сих пор обнаруживаем скрытые повреждения под завалами.

К тому же лимиты компенсаций по сравнению с масштабами разрушений невелики — условно 16 миллионов гривен (около 300 тысяч евро), тогда как реальный ущерб значительно выше. Поэтому сейчас мы восстанавливаем завод собственными силами, а потом будем подавать документы на частичное возмещение.

Придется ли компании привлекать новые кредиты для финансирования восстановления?

— Нет, новых кредитов мы не будем брать. У нас есть открытые и не исчерпаемые полностью кредитные лимиты в банках, в рамках которых мы будем работать. Также задействуем средства по собственному обращению компании. Все восстановление финансируем самостоятельно, чтобы как можно скорее вернуть продукт на полки магазинов.