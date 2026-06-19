"Молочний альянс" оцінив наслідки обстрілу заводу в Згурівці – щонайменше $3 млн

Російські обстріли вкотре цілять по критичній та цивільній інфраструктурі України, намагаючись паралізувати вітчизняний бізнес. Для холдингу "Молочний альянс" це вже другий важкий удар за час повномасштабної війни: наприкінці літа 2022 року ворог зруйнував їхній "Баштанський сирзавод" у Миколаївській області. Тепер атаки зазнав завод "Яготинське для дітей", який забезпечує унікальним харчуванням найменших українців. Внаслідок двох прильотів ворожих дронів підприємство зазнало колосальних руйнувань, а найстрашнішим наслідком обстрілу стала загибель чотирьох співробітників. Про масштаб прихованих пошкоджень, мільйонні збитки та терміни повернення продукції на полиці магазинів в ексклюзивному інтерв'ю для Delo.ua розповів голова наглядової ради АТ "Молочний альянс" Сергій Вовченко.

Перші кроки після атаки: оцінка руйнувань та оперативний ремонт

Пане Сергію, які перші оцінки збитків обстрілу?

— Остаточну суму назвати наразі складно. Наш завод пережив приліт двох ворожих безпілотників. Постраждала будівля, в якій поєднана адміністрація та виробництво, знищено критично важливе обладнання.

Повністю зруйнована нова автоматична кислотно-лужна CIP-мийка, за яку ми свого часу заплатили понад 0,6 млн євро. Колосальні пошкодження системи автоматики, електромереж та технологічних трубопроводів.

Якщо оцінювати в цілому всі втрати, то це щонайменше $3 млн. Це сума разом із відновленням адміністративного корпусу та виробництва. Ми дуже сподіваємося зупинитися на цій цифрі, але остаточний масштаб руйнувань побачимо лише тоді, коли крок за кроком розчистимо й обстежимо всі пошкоджені ділянки

Внаслідок атаки було зруйновано адміністративну будівлю та виникла масштабна пожежа.

Розкажіть, що сталося в той день?

— Перший приліт безпілотника припав на фронтальну офісну частину. Там на робочому місці постраждала бухгалтер. Колеги одразу кинулися їй на допомогу... і в цей момент стався другий, повторний приліт. Ворожий дрон вдарив по тому ж місцю.

Перекриття між поверхами та дах просто завалилися. Вогонь усе знищив. Люди фактично згоріли… Ми втратили чотирьох працівників. Ще вісім отримали поранення. Один із них зараз перебуває в реанімації з важкими опіками. Його стан стабільно важкий.

Ми ухвалили рішення виплатити родинам усіх чотирьох загиблих колег по 1 мільйону гривень. Також компанія повністю взяла на себе витрати на поховання та організацію процесу. Лікування та реабілітацію вісьмох поранених працівників "Молочний альянс" також повністю оплачує.

Дефіциту дитячого харчування не буде: запасів вистачить на кілька тижнів

Чи вцілів склад із готовою продукцією? Що з обладнанням?

— Склад готової продукції розташований з іншого боку будівлі, тому він не постраждав. Фасувальні лінії теж у робочому стані. Але річ у тім, що фасувати наразі нічого — ми не можемо виготовити продукт.

Продукція заводу забезпечувала значну частину українських родин молочною продукцією. Чи загрожує країні дефіцит цих товарів?

— Частка бренду на українському ринку дитячого харчування складає близько 40%. Ми маємо певні залишки на складах. Передусім ідеться про ультрапастеризовану продукцію високої термічної обробки — вона зберігається до 6 місяців.

Ми завжди працювали на випередження, тому з деяких позицій сформували запас навіть на півтора місяція. Тож ця дитяча продукція з полиць повністю не зникне.

А як щодо позицій із коротким терміном придатності?

— Продуктів із терміном зберігання 3–5 діб у нашій дитячій лінійці взагалі немає, термін реалізації продукції становить від 14 до 22 днів. Звісно, поточний запас був розрахований лише на кілька днів, він уже повністю пішов у роздріб, і поки що випуск цих позицій призупинено.

Проте ритейлери поставилися до ситуації з розумінням. Оскільки це форс-мажор, нас не виводитимуть із полиць. Торговельні мережі пообіцяли, що після відновлення виробництва "Яготинське для дітей" повернеться на колишні позиції без додаткових оплат за "нове входження".

Завод зможе відновити лише 60% потужностей

З огляду на масштаб руйнувань, коли, за Вашими оцінками, завод реально зможе відновити роботу?

— Ми розраховуємо вже за місяць розпочати випуск ультрапастеризованого молока в різних форматах фасування — літр, пів літра та 200 грамів, оскільки цей процес не потребує сквашування. А ось для відновлення лінійки кисломолочних продуктів — йогуртів та кефірів — знадобиться щонайменше ще один місяць.

Виробництво кисло-молочної продукції заводу "Яготинське для дітей" може скоротитися на 40%.

Основні складнощі пов'язані з CIP-мийкою. Це не серійне обладнення, яке можна просто привезти зі складу, — її виготовлення під замовлення займає до пів року. На щастя, вціліла наша попередня мийна станція. Вона потребує лише невеликого ремонту, який ми виконаємо своїми силами, проте зможе забезпечити лише 60% від повної потужності заводу.

Тобто обсяги виробництва кисломолочної продукції на першому етапі скоротяться приблизно на 40%?

Так. Але для нас головне зараз — хоча б частково запустити виробництво.

Відновлювати роботу плануєте саме на цьому майданчику? Чи розглядали варіант релокації чи перенесення потужностей?

Тільки тут. На заводі встановлено унікальний комплекс фасувального обладнання, який просто неможливо швидко перенести на інший майданчик. Щоб демонтувати, перевезти та налаштувати таку лінію в іншому місці, знадобиться щонайменше рік. Тому відбудовуватимемо тут.

Фінансовий бік відбудови: страхування та держкомпенсації

Чи був бізнес застрахований від воєнних ризиків і на яку фінансову допомогу ви розраховуєте?

— Усе наше обладнання застраховане за класичними програмами, оскільки воно купувалося за кредитні кошти й перебуває в заставі банків. Що стосується компенсацій, то державні програми дійсно передбачають три види відшкодування: за виплату зарплат, за втрачене обладнання та за руйнування будівель.

Проте ми поки навіть не можемо подати заявку, оскільки сертифікована компанія має провести офіційну експертизу та затвердити точну суму збитків, а ми ще досі виявляємо приховані пошкодження під завалами.

До того ж ліміти компенсацій порівняно з масштабами руйнувань є невеликими — умовно 16 мільйонів гривень (близько 300 тисяч євро), тоді як реальні збитки значно вищі. Тому зараз ми відновлюємо завод власними силами, а вже згодом подаватимемо документи на часткове відшкодування.

Чи доведеться компанії залучати нові кредити для фінансування відбудови?

— Ні, нових кредитів ми не братимемо. У нас є відкриті й не вичерпані повністю кредитні ліміти в банках, у межах яких ми й працюватимемо. Також задіємо кошти з власного обігу компанії. Все відновлення фінансуємо самостійно, щоб якомога швидше повернути продукт на полиці магазинів.