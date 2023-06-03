Производитель Persil и Losk оставил за собой право вернуться в РФ, если "отношения с Россией улучшатся"

Компания Henkel AG, которой принадлежат бренды Persil, Losk, Ласка, Fa, Taft, Shamtu и другие, заключила договор таким образом, что оставила за собой право выкупить свои российские подразделения в течение следующих 10 лет, если условия кардинально изменятся.

Об этом заявил главный исполнительный директор Карстен Кнобель в интервью газете Rheinische Post, передает агентство Bloomberg.

По его словам, компания вернется на российский рынок, если "отношения с Россией значительно улучшатся". Объясняя этот тезис, он отметил, что только прекращения войны в Украине или прекращения огня будет недостаточно для возобновления работы компании в РФ.

"Мы договорились о варианте выкупа бизнеса в течение следующих десяти лет в рамках продаж. Чтобы мы могли выкупить наш российский бизнес, рамочные условия и отношения с Россией должны были бы кардинально измениться", — сказал Кнобель.

Такие уточнения указаны в соглашении Henkel, подписанном в апреле, о продаже бизнеса в России примерно за 600 миллионов евро консорциума местных финансовых инвесторов, включая Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

О том, что Henkel AG продает свой бизнес в России, стало известно в апреле. Хотя о планах производитель заявлял за год до этого. Но после тех заявлений компания лишь выделила свой российский бизнес в отдельную структуру Lab Industries.

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