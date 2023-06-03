Виробник Persil та Losk залишив за собою право повернутися в РФ, якщо "відносини з Росією покращаться"

Компанія Henkel AG, якій належать бренди Persil, Losk, "Ласка", Fa, Taft, Shamtu та інші, уклала договір таким чином, що залишила за собою право викупити свої російські підрозділи протягом наступних 10 років, якщо "умови кардинально зміняться".

Про це заявив головний виконавчий директор Карстен Кнобель в інтерв'ю газеті Rheinische Post, передає агентство Bloomberg.

За його словами, компанія поверниться на російський ринок, якщо "відносини з Росією значно покращаться". Пояснюючи цю тезу, він зауважив, що лише припинення війни в Україні чи припинення вогню буде недостатньо для відновлення роботи компанії в РФ.

"Ми домовилися про варіант викупу бізнесу протягом наступних десяти років у рамках продажу. Щоб ми могли викупити наш російський бізнес, рамкові умови та відносини з Росією повинні були б кардинально змінитися", — сказав Кнобель.

Такі уточнення вказані в угоді Henkel, підписаній в квітні, про продаж бізнесу в Росії приблизно за 600 мільйонів євро консорціуму місцевих фінансових інвесторів, включаючи Augment Investments, Kismet Capital Group і Elbrus Services.

Про те, що Henkel AG продає свій бізнес в Росії, стало відомо в квітні. Хоча про плани виробник заявляв за рік до цього. Але після тих заяв компнія лише виділила свій російський бізнес у окрему структуру Lab Industries.

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