Украинский рынок удобрений восстанавливается. Почувствовал ли это агросектор?

Производство удобрений в Украине с началом полномасштабного российского вторжения значительно сократилось и достигло дна летом 2022, но сейчас демонстрирует определенное восстановление. Delo.ua узнало у участников рынка тренды в отрасли, а также как на нее повлияли переформатирование в энергетической сфере и аномальные скачки цен на продукцию.

По предварительным подсчетам крупнейшего в стране производителя минудобрений Group DF, озвученных в декабре 2022 года, из-за российского вторжения украинский рынок основных азотных удобрений в прошлом году просел на 40-55% – до 2-2,9 млн тонн с 4,75 млн в 2021 году. Главными причинами сокращения стали: рост цен на удобрения из-за дорогостоящего природного газа; риски и неопределенность для бизнеса в воюющей стране; уменьшение посевных площадей из-за временной оккупации и минирования земель; прямые убытки от разрушения инфраструктуры и краж оккупантами зерна и сельхозтехники; экспортные ограничения, а также резкое сокращение покупательских возможностей у аграриев.

Руководитель дистрибьюторской и логистической компании Ostchem Retail Евгений Хуриленко рассказал изданию Delo.ua, что в результате войны в 2022 году производство минудобрений cубхолдингом Ostchem сократилось на 67% по сравнению с 2021 годом, до 1,75 млн тонн .

В 2023 году тенденция изменилась в сторону восстановления отрасли: за первый квартал химзаводы группы произвели 515,5 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 36,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом "Ровноазот" произвел 128 тыс. тонн продукции, а Черкасский "Азот" – 387,4 тыс. тонн, обновив в марте максимальный ежемесячный показатель с начала полномасштабной войны.

В разрезе видов удобрений заводы Ostchem в первом квартале 2023 года изготовили:

106,5 тыс. тонн карбамида (рост в 4,7 раза к январю-марту 2022 года);

108,5 тыс. тонн карбамидо-аммиачной смеси (рост в 2,1 раза);

255,4 тыс. тонн аммиачной селитры (+18%);

10,6 тыс. тонн известково-аммиачной селитры (в 5,8 раза меньше).

Похожие данные приводит и собеседник издания Константин Хмельницкий, директор по агропроизводству агрохолдинга "Нибулон". Представитель агросектора отмечает, что его сельхозкомпания оценивает сокращение объемов использования минудобрений в Украине примерно вполовину по сравнению с довоенным периодом.

Несколько другие данные о прошлогодних показателях рынка привел в феврале 2023 года руководитель аналитического проекта "Инфоиндустрия" Дмитрий Гордейчук, они указаны на диаграмме ниже. В них можно увидеть резкий переход рынка на потребление импортной продукции вместо производимой в Украине.

Рынок азотных удобрений в Украине, 2021-2022. Источник: Дмитрий Гордейчук, "Инфоиндустрия"

Стоит отметить, что после начала агрессии РФ в Украине осталось работать только два крупных химических завода - "Черкасский Азот" и "Ривнеазот" из азотного субхолдинга Ostchem, входящего в Group DF Дмитрия Фирташа. Еще одно предприятие группы – "Северодонецкий Азот", было разрушено захватчиками и находится под временной оккупацией. Российская пропаганда несколько раз заявляла о планах возобновить производство, но по факту кафиры "режут" остатки оборудования завода и вывозят его в РФ .

Среди других крупных предприятий отрасли можно отметить поэтапный запуск производства удобрений на заводе "Сумыхимпром" с февраля 2023 года. Предприятие запланировало с апреля полностью загрузить производство в нескольких цехах и нарастить ежемесячный выпуск удобрений до 20-25 тыс. тонн с поэтапным увеличением до 35 тыс. тонн. Всего за полгода "Сумыхимпром" планирует произвести более 200 тыс. тонн комплексных удобрений.

В свою очередь, такие крупные производители удобрений как государственный " Одесский припортовый завод " и "ДнепрАзот" Игоря Коломойского и законсервировали производство или не возобновляют полноценную работу из-за проблем с логистикой, высоких цен на газ или из соображений безопасности.

Цены на удобрения и рентабельность агробизнеса

По данным руководителя "Инфоиндустрии" Дмитрия Гордейчука, украинские фермеры до июля 2022 года могли покупать остатки удобрений со складов по довоенным ценам, тогда как после окончания локальных запасов были вынуждены затовариваться производимой в ЕС продукцией за совсем другие деньги. Например, после июля 2022 года селитра начала стремительно расти в цене, подорожав за три последующих месяца с 27 тыс. грн/тонну до 37 тыс. грн/тонну. Это создало критическую ситуацию для украинского фермера в конце прошлого года и заставило многих сельхозпроизводителей отказаться от закупки удобрений.

Аграрии пользуются классическим соотношением, когда тонна селитры не должна стоить более 2,5 тонн пшеницы, относительно карбамида – это 3,0-3,5 тонны кукурузы. В 2022 году эти показатели были вдвое, даже втрое превышены.

Он уточнил, что на сегодняшний день сложно подсчитать точные расходы украинского агрария на удобрения, однако ориентировочно они составляют 8-9 тыс. грн для выращивания 1 га кукурузы. На эти средства можно закупить только базовые азотные удобрения, а еще нужную подкормку, топливо для его внесения и т.д. Из-за этого нынешняя рентабельность выращивания зерновых непривлекательна для агрария.

По этим данным можно примерно подсчитать долю удобрений в стоимости выращивания кукурузы. При средней урожайности кукурузы на уровне 6,5 тонн/га и ее стоимости 6150 грн/тонна (если продавать урожай с поля) аграрий получает в среднем 40 тыс. грн с гектара. Таким образом, при стоимости внесения удобрений 8-9 тыс. грн на гектар, сельхозпроизводитель тратит 20-25% своей выручки от продажи урожая кукурузы.

Такую оценку подтверждает и собеседник издания Константин Хмельницкий. По его словам, только экономическая целесообразность ограничивает сельхозкомпанию в увеличении норм использования минеральных удобрений, поскольку именно их стоимость занимает центральное место в структуре прямых затрат в растениеводстве.

В зависимости от культуры этот процент может колебаться в пределах 20-30%. Если мы увеличим количество удобрений при текущей цене, то не получим удовлетворительного экономического результата – рост урожайности не компенсирует затраты на приобретение удобрений. По мере снижения стоимости удобрений рынок постепенно восстановится и, надеюсь, вернется к предыдущему уровню потребления». Константин Хмельницкий директор по агропроизводству "Нибулона"

Он также подтверждает, что с начала войны рынок минудобрений в Украине прошел значительную трансформацию, а цены на них значительно выросли. Если раньше порядок цен находился в диапазоне 6-8 тыс. грн/тонна, то в пиковый период в 2022 году она уже достигала 27-35 тыс. грн/тонна .

Да, в последние сезоны селитра была в наличии, но слишком дорогой, поэтому не все аграрии могли себе позволить использовать ее в расчетном количестве. В текущем сезоне это все еще будет негативно влиять на урожайность.

В свою очередь цены на фосфорно-калийные и сложные удобрения также значительно выросли из-за подорожания их производства. В течение закупочного сезона цены на них доходили и до 40-45 тыс. грн/тонна, что в три-четыре раза больше, чем в сезонах до 2020 года. Эти удобрения были доступны для приобретения, но не каждый аграрий мог позволить себе использовать их в "довоенных" объемах.

Актуальные цены на минудобрения, данные Галнефтехим и Окко :

Вид удобрений Производитель Таро Цена за тонну, грн Аммиачная селитра, Ostchem Биг-бег, 1 тонна 20600 Известково-аммиачная селитра Ostchem Биг-бег, 1 тонна 16000 Карбамид Ostchem Биг-бег, 50 кг 30000 Карбамид Туркменистан Биг-бег, 1 тонна 28500 КОС-32 Ostchem налив, 1 тонна 19500 Сульфат аммония ДЮНГЕР (Украина) Биг-бег, 1 тонна 24000 Сульфат магния SIARKOPOL (Польша) Биг-бег, 50 кг 14000 Нитроаммофоска Сумыхимпром Биг-бег, 900 кг 36500 Сульфоаммофос Болгария Биг-бег, 1 тонна 29600

Соперничество производителей и импортеров

С февраля 2023 года крупнейший украинский производитель минудобрений Ostchem начал снижать отпускные цены на свою продукцию. Причиной такого удешевления стало снижение мировых цен на природный газ и желание внутреннего производителя сохранить свою долю на рынке в условиях роста импорта удобрений. Так, с 1 февраля по 13 апреля производитель пять раз объявлял о снижении цен, в результате чего некоторые удобрения подешевели почти вдвое . Например, тонна аммиачной селитры подешевела до 20 тыс. грн, карбамида – до 29 тыс. грн, ВАС – 16 тыс. грн, КАС – до 19 тыс. грн .

Согласно данным аналитиков трейдинговой компании Barva Invest, эти резкие понижения цен стали определенным шоком для рынка.

"Торговые компании и производители начали постепенно подстраиваться под новый уровень, однако до уровня цены "Остхема" пока не опустился никто. Импортеры завозили КАС по более высоким ценам, хотя их и не много в стране, и в основном все распродается еще до захода в страну. Сложнее с ситуацией у тех торговых компаний, которые брали КАС у производителей по более высоким ценам, и теперь вынуждены продавать по новой цене", - сообщали аналитики в марте.

По словам руководителя по корпоративным коммуникациям Group DF Олега Арестархова, снижение цен на базовые удобрения в период весенней посевной существенно отразилось на импортерах, потому что цена – ключевой критерий для фермера при выборе поставщика. Таким образом, благодаря ценовому регулированию Ostchem переформатировал рынок , одновременно увеличив его объемы.

Евгений Хуриленко уточнил, что импортеры завезли на украинский рынок много импортных удобрений: например, только в апреле импортировано более 100 тысяч тонн только карбамида. По данным "Инфоиндустрии", всего за 4 месяца Украина импортировала 907 тыс. тонн удобрений, тогда как за аналогичный период 2022 года – 748 тыс. тонн .

С другой стороны, компании-импортеры удобрений отмечают, что решаются на поставки продукции в условиях войны, потому что сельское хозяйство должно работать. Импортеры рискуют своими средствами , поскольку ввозимые ими удобрения могут в любой момент подешеветь, делая невозможной их продажу в Украине. Кроме того, сейчас очень усложненна логистика - морской путь доставки возможен только через Дунайские порты, а сама процедура растаможки товара обременительна.

Народный депутат Иван Чайкивский, секретарь комитета по вопросам аграрной и земельной политики, уточняет, что импортеров следует поддержать, поскольку сейчас для насыщения агрорынка нужно более 5 млн. тонн азотных удобрений, тогда как украинские производители в прошлом году произвели чуть более 1 млн. тонн .

"Ситуацию усложняет то, что запасы удобрений в Украине фактически исчерпаны. Все, что завозится, раскупается с колес. В конечном счете это оборачивается тем, что аграрий теряет трижды: ждет долго, покупает дорого и в недостаточном объеме", - подчеркивает нардеп.

Для разрешения ситуации ассоциация УКАБ призвала власти отменить импортные пошлины на минеральные удобрения. Они подчеркивают, что вызванная войной переориентация поставок минудобрений приводит к тому, что уплата пошлин на импорт удобрений приводит к дополнительным расходам на них $50-80 за тонну продукции.

Какие тренды наблюдают участники рынка?

Регулирование рынка газа не имело прямого влияния на азотный бизнес

С начала войны экспорт газа из Украины запрещен, что стало значимой проблемой для частных газодобывающих компаний, получивших проблемы с реализацией этого ресурса из-за снижения промышленного потребления газа в Украине.

Руководитель Ostchem Retail объяснил изданию, что проблемы с ликвидностью в частной газодобыче и попытки энергетиков "сбросить" с дисконтом газ на внутреннем рынке, не дает преимуществ украинским производителям удобрений перед иностранными конкурентами. Но, во всяком случае, стоимость удобрений на внутреннем рынке коррелирует в первую очередь с мировыми ценами на газ.

Мы никоим образом не влияем ни на госрегулирование, ни на запреты на рынке газа. У нас нет ни полномочий, ни желания быть участником этого процесса. Мы покупаем газ исключительно на свободном рынке. Мы покупаем газ там, где дешевле". Евгений Хуриленко руководитель Ostchem Retail

Также он добавляет, что Ostchem балансирует свои закупки природного газа из разных источников – в зависимости от экономической целесообразности компания производит спотовые закупки или контрактует энергоноситель через долгосрочные договоры.

Рынок прогнозирует восстановление

Евгений Хуриленко объясняет, что ожидает возвращения украинского рынка минудобрений на довоенный уровень до 2024 года , поскольку потребление удобрений возобновляется гораздо быстрее, чем ожидалось в компании. Росту рынка способствовало существенное снижение внутренних цен .

Он уточнил, что посевная в 2022 году имела свою специфику по сравнению с нынешней, потому что она проходила в условиях полномасштабного наступления россиян, высокого уровня неопределенности, временных остановок заводов из-за проблем с электроэнергией и разрушения логистических цепей. Так что цена на удобрения на тот момент имела второстепенное значение, и с учетом вышесказанных факторов есть причины с оптимизмом смотреть на рынок в нынешнем году.

По словам Олега Арестархова, начиная с октября 2022 года у аграриев нет проблем с возможностью купить удобрения, а все "упирается" в нехватку свободных средств .

Мы производим продукцию пропорционально платежеспособному спросу. Единственная проблема – дефицит оборотных средств у аграриев». Олег Арестархов руководитель по корпоративным коммуникациям Group DF

Директор по агропроизводству "Нибулона" также отмечает постепенное возрождение химической отрасли Украины и рост объемов производства в 2023 году, поскольку снижение цен на газ способствует постепенному снижению цен и на минудобрения. Константин Хмельницкий уточняет, что к концу лета спрос на минудобрения будет снижаться , поскольку аграрии начнут закупать их для посева озимых культур в следующем сезоне уже с августа.

Агросектор не делает запасов удобрений

По словам руководителя Ostchem Retail, до начала полномасштабной войны в стране не был сформирован существенный запас удобрений. После ее начала фермерам не удалось закупить много удобрений из-за высоких цен, поэтому уже осенью прошлого у аграриев наблюдалась их нехватка, ведь многие аграрии до последнего откладывали покупку из-за связанной с военными действиями неопределенности. Некоторые аграрии вообще не смогли приобрести минудобрения из-за дефицита средств.

Сейчас компания фиксирует увеличение спроса на удобрения даже в условиях экономии аграриев по всем статьям расходов. Из-за снижения цен их закупают даже те аграрии, которые не собирались этого делать. На рост спроса также повлияло продление "зернового соглашения" и погодные условия – прохладная весна существенно продлила период посевной.

В феврале-апреле на наши удобрения наблюдался очень высокий спрос, который сохраняется даже в мае. Есть ощущение, что рынок наверстывает то, что было недонесено в течение последних двух лет. Земля нуждается в подкормке и заботе". Евгений Хуриленко руководитель Ostchem Retail

Представитель агросектора Константин Хмельницкий тоже не видит смысла делать запасы удобрений из-за их высокой стоимости. Во-первых, это просто замораживает денежные ресурсы, необходимые для ведения зернового бизнеса. Во-вторых, на снижающемся рынке нет смысла "закрепляться" по высокой цене на длительный период.

"Мы ожидаем, что цены на удобрения будут еще более привлекательными, поэтому сейчас лучше их покупать непосредственно для использования поближе к сроку проведения работ", - объясняет директор по агропроизводству "Нибулона".

Стоит отметить, что Минагрополитики после начала полномасштабного российского вторжения приостановило публикацию данных об обеспеченности минудобрениями аграриев из разных областей страны, ранее публиковавшееся дважды в месяц. В настоящее время ведомство приводит данные только по количеству СЗР в разных регионах.

Фактор сезонности сейчас не работает

Хуриленко рассказал, что помимо мировых цен на удобрения и цен на природный газ, на стоимость удобрений в Украине также оказывает существенное влияние фактор сезонности. Как правило, в "несезон" азотные удобрения дешевле из-за меньшего спроса на сырье для их производства - природный газ. Также в "низкий" сезон меньше логистическая нагрузка на производственные мощности. Именно поэтому многие фермеры закупают удобрения заранее. Но, например, в нынешнем году цены на наиболее распространенные минеральные удобрения снизились почти на треть именно в высокий сезон , что для этого рынка является аномальным явлением

Ostchem планирует развитие бизнеса

Руководитель Ostchem Retail отмечает, что азотный холдинг очень неплохо сработал в первые четыре месяца 2023 года, включая ситуацию по всей стране и то, что сейчас работает только 2 его завода, а еще 2 находятся на временно оккупированных территориях. Компания почти полностью восстановила логистические цепи внутри страны и поставляет удобрения даже на деоккупированные территории. Кроме того, Ostchem подстраивает производство в соответствии со спросом аграриев.

"Также мы продолжили реализацию нескольких амбициозных проектов на наших заводах, начатых еще до войны, и надеемся уже вскоре их анонсировать. Могу только сказать, что эти проекты касаются не только непосредственно производства удобрений. Речь идет фактически о новых промышленных площадках, детали не скажу – рано", - анонсировал Хуриленко.

Кроме того, компания участвует в совместных программах компенсации фермерам процентных ставок по госпрограмме кредитования "5-7-9". Также для аграриев работает продукт " зернообмен ", благодаря которому фермеры заключают сразу две сделки - продажи зерна, которую Ostchem Retail берет на себя, и покупки удобрений.