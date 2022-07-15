В США заявили, что торговля российскими удобрениями и лекарствами не подпадает под санкции

Министерство финансов США опубликовало информационный бюллетень, в котором разъяснило свою политику санкций в отношении России, заявив, что некоторая сельскохозяйственная и медицинская продукция не входит в санкционный список.

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Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

В информационном письме говорится, что Управление контроля за иностранными активами Минфина выдало генеральную лицензию на разрешение определенных видов операций, связанных с сельскохозяйственными товарами и сельскохозяйственным оборудованием, а также лекарствами и медицинскими приборами.

"Торговля сельскохозяйственной продукцией и медицинской продукцией не является объектом санкций, наложенных Соединенными Штатами в Россию за ее войну против Украины", — говорится в документе.

В письме отмечается, что США не налаживали санкции на поставки удобрений в Россию или из России, и хотя США запретили импорт российских морепродуктов в США, в документе сказано, что "запрет не ограничивает импорт российских морепродуктов в другие страны".

Также оказалось, что в рамках санкций США разрешен экспорт сельскохозяйственного оборудования и запчастей в Россию, а также разрешены операции по страхованию и перестрахованию транспортировки и доставки сельскохозяйственных товаров, в частности удобрений.

В письме уточняется, что финансовые учреждения США могут обрабатывать транзакции, связанные с экспортом товаров, лекарств или медицинских приборов в Россию или из России, и добавляется, что государственный Российский сельскохозяйственный банк не был в специальном списке OFAC, но что операции подпадают под определенные ограничения по долгу и собственному капиталу.

Ранее санкции относительно РФ ослабил ЕС. Еврокомиссия разрешила транзит подсанкционных российских товаров через Литву по железной дороге. Главным инициатором такого послания была Германия.

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