У США заявили, що торгівля російськими добривами та ліками не підпадає під санкції

Міністерство фінансів США опублікувало інформаційний бюлетень, в якому роз’яснило свою політику санкцій щодо Росії, заявивши, що деяка сільськогосподарська та медична продукція не входить в санкційний список.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

У інформаційному листі сказано, що Управління контролю за іноземними активами Мінфіну видало генеральну ліцензію на дозвіл певних видів операцій, пов’язаних із сільськогосподарськими товарами та сільськогосподарським обладнанням, а також ліками та медичними приладами.

"Торгівля сільськогосподарською продукцією та медичною продукцією не є об’єктом санкцій, накладених Сполученими Штатами на Росію за її війну проти України", — йдеться в документі.

У листі зазначається, що США не накладали санкцій на поставки добрив до або з Росії, і хоча США заборонили імпорт російських морепродуктів до США, в документі сказано, що "заборона не обмежує імпорт російських морепродуктів".

Також виявилося, що в рамках санкцій США дозволений експорт сільськогосподарського обладнання та запчастин до Росії, а також дозволені операції зі страхування та перестрахування транспортування та доставки сільськогосподарських товарів, зокрема добрив.

У листі уточнюється, що фінансові установи США можуть обробляти транзакції, пов’язані з експортом товарів, ліків або медичних приладів до або з Росії, і додається, що державний Російський сільськогосподарський банк не був у спеціальному списку OFAC, але що операції підпадають під певні обмеження щодо боргу та власного капіталу.

Раніше санкціїї щодо РФ послабив ЕС. Єврокомісія дозволила транзит підсанкційних російських товарів через Литву залізницею. Головним ініціатором такого пославблення була Німеччина.

Джерело фото: ua.depositphotos.com