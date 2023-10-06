В США расследуют покупку Twitter Илоном Маском

5 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Илона Маска, чтобы заставить его дать показания в рамках расследования по приобретению им социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Расследование выясняет, нарушил ли Маск федеральные законы о ценных бумагах в 2022 году, когда он купил акции Twitter, которую впоследствии переименовал в X.

В заявлении Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) говорится, что Маск должен предоставить информацию, имеющую отношение к расследованию и не предоставленную ранее.

SEC напоминает, что вызвала Маска в мае 2023 года, требуя от него дать показания в офисе в Сан-Франциско, и что Маск согласился явиться 15 сентября.

Но за два дня до этого Маск выдвинул "несколько ложных возражений" и заявил, что он не появится.

Маск также утверждает, что SEC пыталась его "преследовать", а его адвокату потребовалось время, чтобы пересмотреть материалы дела.

Согласно заявлению, Маск предоставил SEC документы, касающиеся расследования, и давал показания в июле прошлого года посредством видеоконференции.

"Комитет по ценным бумагам уже неоднократно принимал показания господина Маска в этом ошибочном расследовании. Уже достаточно", – заявил Алекс Спиро, адвокат Маска.

Что происходит с Twitter после покупки Маском?

Twitter пережила кардинальные изменения после того, как в октябре 2022 года ее владельцем стал бизнесмен Илон Маск. Он отказался от этого названия соцсети, переименовав его в Х.

23 июля стало известно, что Twitter получит новый бренд. На следующий день Маск сообщил, что сайт X.com уже перенаправляется на социальную сеть, тогда же на платформе появился новый логотип.

Домен X.com ранее принадлежал компании онлайн-платежей, одним из основателей которой был Илон Маск. Этот сервис затем превратился в PayPal, проданный в 2002 году фирме eBay. Намного позже, в 2017-м, бизнесмен выкупил у PayPal адрес X.com.

Помимо этих изменений, Twitter столкнулась с рядом вызовов. В частности, Маск провел в фирме масштабные сокращения, а с платформы ушли некоторые рекламодатели (например, в декабре 2022 года доходы компании от рекламы упали на 71% ).

А в феврале 2023 года Антидиффамационная лига – организация, борющаяся с антисемитизмом и всеми формами нетерпимости к евреям – заявила, что после того, как владельцем Twitter стал Маск, на платформе участились сообщения о преследовании и экстремистском контенте.

Недавно Маск пригрозил подать иск против Лиги, обвинив некоммерческую организацию в причастности к 60% падению прибыли X от рекламы в США.