В США розслідують придбання Twitter Ілоном Маском

5 жовтня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на Ілона Маска, щоб змусити його дати свідчення в рамках розслідування щодо придбання ним соціальної мережі Twitter за 44 мільярди доларів.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що розслідування з'ясовує, чи порушив Маск федеральні закони про цінні папери у 2022 році, коли він купив акції Twitter, яку згодом перейменував на X.

У заяві Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) йдеться про те, що Маск має надати інформацію, яка має відношення до розслідування і не була надана раніше.

SEC нагадує, що викликала Маска в травні 2023 року, вимагаючи від нього надати свідчення в офісі у Сан-Франциско, і що Маск погодився з’явитися 15 вересня.

Але за два дні до цього Маск висунув "кілька фальшивих заперечень" і заявив, що він не з’явиться.

Маск також стверджує, що SEC намагалася його "переслідувати", а його адвокату потрібен був час, щоб переглянути матеріали справи.

Згідно з заявою, Маск надав SEC документи, що стосуються розслідування, і давав свідчення в липні минулого року за допомогою відеоконференції.

"Комітет з цінних паперів уже неодноразово брав свідчення пана Маска в цьому помилковому розслідуванні. Вже досить", – заявив Алекс Спіро, адвокат Маска.

Що відбувається з Twitter після купівлі Маском?

Соціальна мережа Twitter пережила кардинальні зміни після того, як у жовтні 2022 року її власником став бізнесмен Ілон Маск. Він відмовився від цієї назви соцмережі, перейменувавши її на Х.

23 липня стало відомо, що Twitter отримає новий бренд. Наступного дня Маск повідомив, що сайт X.com уже переспрямовує на соціальну мережу, тоді ж на платформі зʼявився новий логотип.

Домен X.com раніше належав компанії онлайн-платежів, одним із засновників якої був Ілон Маск. Цей сервіс потім перетворився на PayPal, який було продано у 2002 році фірмі eBay. Набагато пізніше, в 2017-му, бізнесмен викупив у PayPal адресу X.com.

Крім цих змін, Twitter зіткнулася з низкою викликів. Зокрема, Маск провів у фірмі масштабні скорочення, а з платформи пішли деякі рекламодавці (наприклад, у грудні 2022 року доходи компанії від реклами впали на 71%).

А в лютому 2023 року Антидифамаційна ліга – організація, яка бореться з антисемітизмом та всіма формами нетерпимості до євреїв – заявила, що після того, як власником Twitter став Маск, на платформі почастішали повідомлення про переслідування та екстремістський контент.

Нещодавно Маск пригрозив подати позов проти Ліги, звинувативши некомерційну організацію в причетності до 60%-го падіння прибутку X від реклами в США.