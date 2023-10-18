"Знак для инвесторов": !FEST возмущен разоблачением БЭБ схемы, "по которой работает вся ресторанная отрасль"

Ресторанный холдинг !FEST возмущен проведением Бюро экономической безопасности 17 октября обысков в его офисе во Львове с целью разоблачения компании в уклонении от уплаты налогов через занижение официальной зарплаты сотрудников. Об этом говорится в ее сообщении.

"Около 14 часов люди в камуфляже с полным боевым обмундированией и штурмовыми автоматами вместе с кучей молодых людей (преимущественно в кожанках и сумочками через плечо) окружили периметр территории !FESTrepublic, ворвались в центральный офис, заблокировали все выезды/выходы и парализовали работу компании... Внезапно, без всякой предварительной коммуникации, разговоров или решений суда – просто забегает куча людей с оружием, конфискуют документы", - говорится в нем.

Во львовской сети заведений также возмущаются, что БЭБ распространило сообщение о разоблачении схемы еще во время самого обыска, который длился более 16 часов - с 14:00 17 октября до 6:20 утра 18 октября.

"Как выяснилось позже, дело открыто уже несколько месяцев, и они проводили следственные действия в наших заведениях и офисе уже давно, то есть куча здоровых мужиков приходила к нам в столовую и ела каждый день (мы это зафиксировали уже постфактум), потому что наш офис - это открытая территория, они даже жили в нашей гостинице с всеми всеми автоматами. Как когда-то при Януковиче", - заявили также в компании.

Там считают, что многие из этих лиц являются "теми же людьми", которые перешли в БЭБ из бывшей налоговой милиции, а в свое время "сидели в заведениях и считали чаевые, которые получают кельнеры", что тоже считалось уклонением от налогов в крупных размерах.

"В целом эта вся операция стоила государству не один дрон. И это все ради того, чтобы разоблачить схему, которую они считают незаконной, однако по которой работает вся ресторанная отрасль страны? Более того, пожалуй не только ресторанная, но и IT-отрасль и множество других. Другими словами – большой сектор экономики", - заявили в !FEST.

В компании отмечают, что "с нетерпением ждут, когда это изменится, и наконец" появится упрощенная система налогообложения, когда работники сами будут платить за себя налоги с зарплаты.

"Во время войны сопротивляться властям некорректно, но вместе с тем мы не позволим с собой так разговаривать. Хотите в чем-то обвинить, помочь нам исправить ошибки или, в конце концов, получить документы или информацию – так обращайтесь, приходите. Вас не учили стучаться в двери – вы умеете их только выламывать", - возмущенно заявили рестораторы.

В !FEST также жалуются на сложность работы при нехватке работников, мобилизации, "полном отсутствии" туристической отрасли и с действующими ограничениями на продажу алкоголя.

"Вы теперь рассказываете об успешной спецоперации во львовских ресторанах – тупо стыд! Вы же понимаете, что такими действиями вы показываете всем инвесторам, чтобы они не приходили в Украину, а выехавшим – чтобы не возвращались. Это отдельный знак для всех международных партнеров, которые скоро перестанут давать деньги, и мы останемся с нулевой экономикой, однако с "бизнес-няней", которая называется БЭБ", - говорится в заявлении.

В холдинге также добавляют, что со стороны бюро "некорректно сбивать все в кучу, делая какие-то предположения и называя какие-то суммы" и указывают, что разные его заведения работают по разной модели, в частности часть их - как физические лица-предприниматели.

В чем обвиняют !FEST

Напомним, что накануне БЭБ сообщило, что разоблачило схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом !FEST. По данным бюро, около 2 тысяч сотрудников заведений, входящих в холдинг, получают заработную плату двумя частями: одна – официальная, минимальная, с уплатой всех обязательных платежей, а другая – неофициальная.

Как выявило расследование, для выплаты последней каждый сотрудник при приеме на работу оформлял к карточке для выплаты заработной платы дубликат, который передавал в отдел кадров.

В дальнейшем, используя этот дубликат, представитель головного офиса холдинга зачислял вторую часть зарплаты каждому сотруднику, отмечая в назначении платежа "собственное пополнение счета". Теневая зарплата поступала на карты для выплат один-два раза в месяц.

Таким образом, как подсчитали в БЭБ, FEST уклонился от уплаты налогов на 50 миллионов гривен. По этому факту открыто производство по части 3 статьи 212, части 3 статьи 212-1 Уголовного кодекса.

Кроме этого, по предварительной информации детективов, заведения холдинга не использовали регистраторы расчетных операций при расчетах с клиентами и получали оплату наличными, в дальнейшем передавая ее в головной офис во Львове.