"Знак для інвесторів": !FEST обурено прокоментував викриття БЕБ схеми, "за якою працює вся ресторанна галузь"

Ресторанний холдинг !FEST обурений проведенням Бюро економічної безпеки 17 жовтня обшуків в його офісі у Львові задля викриття компанії на ухиленні від сплати податків через заниження офіційної зарплати співробітників. Про це йдеться у її повідомленні.

"Близько 14 години люди в камуфляжі з повним бойовим вирядом та штурмовими автоматами разом із купою молодиків (переважно в шкірянках та сумочками через плече) оточили периметр території !FESTrepublic, увірвались в центральний офіс, заблокували всі виїзди/виходи та паралізували роботу компанії... Раптом, без жодної попередньої комунікації, розмов чи рішень суду – просто забігає купа людей зі зброєю, конфіскують документи", - сказано в ньому.

У львівській мережі закладів обурюються, що БЕБ розповсюдило повідомлення про викриття схеми ще під час самого обшуку, який загалом тривав понад 16 годин - з 14:00 17 жовтня до 6:20 ранку 18 жовтня.

"Як з’ясувалось пізніше, справа відкрита уже декілька місяців і вони проводили слідчі дії в наших закладах та офісі уже давно, тобто купа здорових мужиків приходила до нас в їдальню та їла щодня (ми це зафіксували вже постфактум), бо наш офіс – це відкрита територія, вони навіть жили в нашому готелі з тими всіма автоматами. Як колись за Януковича", - заявили також у компанії.

Там вважають, що багато хто з цих осіб є "тими ж самими людьми", що перейшли до БЕБ з колишньої податкової міліції, а свого часу "сиділи у закладах і рахували чайові, котрі отримують кельнери", що теж вважалося ухиленням від податків у великих розмірах.

"Загалом ця вся операція коштувала державі не один дрон. І це все заради того, аби викрити схему, яку вони вважають незаконною, проте за якою працює вся ресторанна галузь країни? Більше того, мабуть не лише ресторанна, а й ІТ-галузь і безліч інших. Іншими словами – великий сектор економіки", - заявили у !FEST.

В компанії зазначають, що "з нетерпінням чекають, коли ж це зміниться, і нарешті" з’явиться спрощена система оподаткування, коли працівники самі платитимуть за себе податки з зарплати.

"Під час війни робити спротив владі некоректно, але разом з тим ми не дозволимо зі собою так говорити. Хочете в чомусь звинуватити, допомогти нам виправити помилки, чи зрештою отримати документи чи інформацію – так звертайтесь, приходьте. Вас не вчили постукати в двері – ви вмієте їх лише виламувати", - обурено заявили ресторатори.

У !FEST також скаржаться на складність роботи при браку працівників, мобілізації, "повній відсутності" туристичної галузі та з діючими обмеженнями на продаж алкоголю.

"Ви тепер розповідаєте про успішну спецоперацію у львівських ресторанах – тупо сором! Ви ж розумієте, що такими діями ви показуєте усім інвесторам, щоб вони не приходили до України, а тим, хто виїхав – щоб не поверталися. Це окремий знак для усіх міжнародних партнерів, які скоро перестануть давати гроші і ми залишимось із нульовою економікою, проте з "бізнес-нянею", яка називається БЕБ", - йдеться у заяві.

В холдингу також додають, що з боку бюро "некоректно збивати все до купи, роблячи якісь припущення і називаючи якісь суми" і вказують, що різні його заклади працюють за різною моделлю, зокрема частина їх - як фізичні особи-підприємці.

В чому звинувачують !FEST

Нагадаємо, що напередодні БЕБ повідомило, що викрило схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом !FEST. За даними бюро, біля 2 тисяч співробітників закладів, що входять до холдингу, отримують заробітну плату двома частинами: одна – офіційна, мінімальна, зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а інша – неофіційна.

Як виявило розслідування, для виплати останньої кожен співробітник під час прийому на роботу оформлював до картки для виплат заробітної плати дублікат, який передавав до відділу кадрів.

Надалі, використовуючи цей дублікат, представник головного офісу холдингу зараховував другу частину заробітної плати кожному співробітнику, зазначаючи у призначенні платежу "власне поповнення рахунку". Тіньова зарплата надходила на картки для виплат один-два рази на місяць.

У такий спосіб, як підрахували у БЕБ, !FEST ухилився від сплати податків на 50 мільйонів гривень. За цим фактом відкрито провадження за частиною 3 статті 212, частиною 3 статті 212-1 Кримінального кодексу.

Окрім цього, за попередньою інформацією детективів, заклади холдингу не використовували реєстратори розрахункових операцій під час розрахунків з клієнтами та отримували оплату готівкою, надалі передаючи її до головного офісу у Львові.