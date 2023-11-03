На рынке труда профессия "Бариста" пользуется спросом. Каждый месяц открываются новые кофейни, рестораны и кафе, где требуется бариста. Вот почему нужно знать об этой профессии и пойти учиться творческому мастерству.
- Что делает бариста
- Обязанности бариста
- Какая зарплата у бариста
- Плюсы и минусы в работе баристы
- Как стать баристой
Бариста - это "художник" по приготовлению кофе, который имеет широкие знания о напитке, готовит его, украшает и подает гостям заведения. Термин "barista" первоначально был принят в английском языке, где его значение несколько изменилось.
Что делает бариста
Бариста подает все виды напитков на основе эспрессо. Таким образом эта профессия касается лица, которое готовит и подает напитки на основе эспрессо на профессиональном уровне, преимущественно в кафе, кафе и ресторанах. Бариста также мастер латте-арта, который создает образы в капучино, когда наливает молочную пену на эспрессо.
Обязанности бариста
В своей сфере деятельности барист должен знать:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- кофейные смеси и зерна;
- рецепты напитков из кофе;
- обжаривание кофе;
- как управлять и обслуживать кофемашины;
- вспенивать молоко и многое другое.
Какая зарплата у бариста
Профессия бариста пользуется высоким спросом среди работодателей. По данным OLX.Работа осенью 2023 года почти 3 тысячи вакансии опубликовано по профессии бариста со средней зарплатой в 13 500 грн/мес.
В целом зарплата специалиста зависит от места работы, навыков специалиста, опыта работы баристов и полученных чаевых. Если говорить о ставке бариста, то в зависимости от города и заведения, где работает специалист, зарплата может составлять от 9 000 грн/мес до 20 000 тыс/мес.
Плюсы и минусы в работе баристы
У каждой профессии есть свои плюсы и минусы, при этом они проявляются уже в процессе работы. Все зависит от человека, который идет на эту должность, ведь недостатки и преимущества всегда можно найти, даже там, где их нет.
|Плюсы
|Минусы
|Бариста все знает о кофе, как его готовить и уметь продавать.
|Ожоги – распространенная травма баристы. Надо быть всегда внимательным, ведь бариста работает с горячей водой, которая может вылиться на ноги или руки, поэтому нужно работать осторожно и желательно в закрытой обуви даже летом.
|Полученные знания помогут в будущем открыть свое заведение.
|В жаркую погоду очень некомфортно работать в закрытой обуви.
|Ежедневное общение с новыми людьми.
|Запах кофе на одежде и волосах.
|Учебные курсы по повышению квалификации.
|Надо рано просыпаться, ведь кафе и заведения, где есть завтраки, открываются утром. Также нужно работать до самого вечера и больше времени быть на ногах.
Как стать баристой
Знания можно получить на курсах для бариста или учиться самостоятельно начав работать, например, в небольшом кафе. Следует отметить, что не всегда работодатель готов обучать людей с нуля, но есть исключение.
Чтобы начать работать в кофейне третьей волны, нужно иметь опыт и желание работать, учиться и приносить выручку заведения. А чтобы стать известным баристой, желательно принимать участие в тренингах, профессиональных конкурсах, иметь нетворкинг с коллегами и постоянно улучшать свои умения.
Где учиться на бариста
Чтобы научиться профессии бариста, можно выбрать курсы. Предлагаем рассмотреть некоторые из них.
Курсы бариста
- "Центр обучения баристу"специализируется на одной сфере - кофейной. Отмечается, что лучших учащихся трудоустраивают в места с высоким уровнем заработной платы.
-
Дія.Освітапредлагает посмотреть образовательный сериал о профессии бариста и узнать основы этого мастерства. Образовательный сериал создан по инициативе Минцифры для платформы Дія. Образование при поддержке Google.org, Фонда Восточная Европа при содействии сети Lviv Croissants.
-
Тренинги бариста отUNITED KYIV ROASTERS. Тренинг подойдет новичкам и бариста с опытом, а также владельцам и администраторам кофеен.
Какие навыки нужны для работы бариста
Профессия бариста очень интересна, творческая и нуждается в ряде навыков и знаний, в частности:
- Знать сорта кофе, ароматов, сочетаний.
-
Знать, как настроить оборудование.
-
Знать правила этикета и подачи напитка.
-
Иметь коммуникационные навыки и уметь продавать.
-
Уметь рисовать на кофейной пенке.