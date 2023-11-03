На рынке труда профессия "Бариста" пользуется спросом. Каждый месяц открываются новые кофейни, рестораны и кафе, где требуется бариста. Вот почему нужно знать об этой профессии и пойти учиться творческому мастерству.

Бариста - это "художник" по приготовлению кофе, который имеет широкие знания о напитке, готовит его, украшает и подает гостям заведения. Термин "barista" первоначально был принят в английском языке, где его значение несколько изменилось.

Что делает бариста

Бариста подает все виды напитков на основе эспрессо. Таким образом эта профессия касается лица, которое готовит и подает напитки на основе эспрессо на профессиональном уровне, преимущественно в кафе, кафе и ресторанах. Бариста также мастер латте-арта, который создает образы в капучино, когда наливает молочную пену на эспрессо.

Обязанности бариста

В своей сфере деятельности барист должен знать:

кофейные смеси и зерна;

рецепты напитков из кофе;

обжаривание кофе;

как управлять и обслуживать кофемашины;

вспенивать молоко и многое другое.

Какая зарплата у бариста

Профессия бариста пользуется высоким спросом среди работодателей. По данным OLX.Работа осенью 2023 года почти 3 тысячи вакансии опубликовано по профессии бариста со средней зарплатой в 13 500 грн/мес.

В целом зарплата специалиста зависит от места работы, навыков специалиста, опыта работы баристов и полученных чаевых. Если говорить о ставке бариста, то в зависимости от города и заведения, где работает специалист, зарплата может составлять от 9 000 грн/мес до 20 000 тыс/мес.

Плюсы и минусы в работе баристы

У каждой профессии есть свои плюсы и минусы, при этом они проявляются уже в процессе работы. Все зависит от человека, который идет на эту должность, ведь недостатки и преимущества всегда можно найти, даже там, где их нет.

Плюсы Минусы Бариста все знает о кофе, как его готовить и уметь продавать. Ожоги – распространенная травма баристы. Надо быть всегда внимательным, ведь бариста работает с горячей водой, которая может вылиться на ноги или руки, поэтому нужно работать осторожно и желательно в закрытой обуви даже летом. Полученные знания помогут в будущем открыть свое заведение. В жаркую погоду очень некомфортно работать в закрытой обуви. Ежедневное общение с новыми людьми. Запах кофе на одежде и волосах. Учебные курсы по повышению квалификации. Надо рано просыпаться, ведь кафе и заведения, где есть завтраки, открываются утром. Также нужно работать до самого вечера и больше времени быть на ногах.

Как стать баристой

Знания можно получить на курсах для бариста или учиться самостоятельно начав работать, например, в небольшом кафе. Следует отметить, что не всегда работодатель готов обучать людей с нуля, но есть исключение.

Чтобы начать работать в кофейне третьей волны, нужно иметь опыт и желание работать, учиться и приносить выручку заведения. А чтобы стать известным баристой, желательно принимать участие в тренингах, профессиональных конкурсах, иметь нетворкинг с коллегами и постоянно улучшать свои умения.

Где учиться на бариста

Чтобы научиться профессии бариста, можно выбрать курсы. Предлагаем рассмотреть некоторые из них.

Курсы бариста

"Центр обучения баристу"специализируется на одной сфере - кофейной. Отмечается, что лучших учащихся трудоустраивают в места с высоким уровнем заработной платы. Дія.Освітапредлагает посмотреть образовательный сериал о профессии бариста и узнать основы этого мастерства. Образовательный сериал создан по инициативе Минцифры для платформы Дія. Образование при поддержке Google.org, Фонда Восточная Европа при содействии сети Lviv Croissants.

Тренинги бариста отUNITED KYIV ROASTERS. Тренинг подойдет новичкам и бариста с опытом, а также владельцам и администраторам кофеен.



Какие навыки нужны для работы бариста

Профессия бариста очень интересна, творческая и нуждается в ряде навыков и знаний, в частности: