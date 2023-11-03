На ринку праці професія "Бариста" користується попитом. Кожного місяця відкриваються нові кав’ярні, ресторани та кафе, де потрібен бариста. Ось, чому треба знати про цю професію і піти вчитися творчій майстерності.

Бариста - це “митець” з приготування кави, який має широкі знання про напій, готує її, прикрашає та подає гостям закладу. Термін “barista” спочатку був прийнятий в англійській мові, де його значення дещо змінилося.

Що робить бариста

Бариста подає всі види напоїв основі еспресо. Отже ця професія стосується особи, яка готує та подає напої на основі еспресо на професіональному рівні, переважно в кав’ярнях, кафе і ресторанах. Бариста також є майстром латте-арту, який створює образи в капучіно, коли наливає молочну піну на еспресо.

Обов'язки бариста

У своїй сфері діяльності бариста повинен знати про:

кавові суміші та зерна;

рецепти напоїв з кави;

обсмажування кави;

як керувати та обслуговувати кавомашини;

спінювати молоко та багато іншого.

Яка зарплата у бариста

Професія бариста має високий попит серед роботодавців. За даними OLX.Робота восени 2023 року майже 3 тисячі вакансії опубліковано за професією бариста з середньою зарплатою у 13 500 грн/міс.

В цілому зарплата фахівця залежить від місця роботи, навичок спеціаліста, досвіду роботи баристи та отриманих чайових. Якщо говорити про ставку баристи, то в залежності від міста та закладу, де працює фахівець, зарплата може складати від 9 000 грн / міс до 20 000 тис / міс.

Плюси та мінуси в роботі баристи

У кожній професії є свої плюси та мінуси, при цьому вони виявляються вже в процесі роботи. Все залежить від людини, яка йде на цю посаду, адже недоліки і переваги завжди можна знайти, навіть там де їх немає.

Плюси Мінуси Бариста все знає про каву, як її готувати та вміти продавати. Опіки - поширена травма баристи. Треба бути завжди пильним, адже бариста працює з гарячою водою, яка може вилитися на ноги або руки, тому треба працювати обережно і бажано у закритому взутті навіть влітку. Отримані знання допоможуть в майбутньому відкрити свій заклад. В спекотну погоду дуже некомфортно працювати у закритому взутті. Щоденне спілкування з новими людьми. Запах кави на одязі та волоссях. Навчальні курси для підвищення кваліфікації. Треба рано прокидатися, адже кав’ярні і заклади, де є сніданки, відкриваються зранку. Також треба працювати до самого вечора і більшість часу бути на ногах.

Як стати баристою

Знання можна отримати на курсах для баристи або навчатись самостійно почавши працювати, наприклад, у невеличкій кав’ярні. Слід зазначити, що не завжди роботодавець готовий навчати людей з нуля, але є й виключення.

Щоб почати працювати у кав’ярні третьої хвилі треба мати досвід і бажання працювати, навчатись та приносити виторг закладу. А щоб стати відомим баристою, то бажано приймати участь у тренінгах, професійних конкурсах, мати нетворкінг з колегами і постійно покращувати свої вміння.

Де вчитися на бариста

Щоб навчитись професії бариста можна обрати курси. Пропонуємо розглянути деякі з них.

Курси бариста

1. “Центр навчання бариста” спеціалізується на одній сфері – кавовій. Зазначається, що найкращих учнів працевлаштовують в місця з високим рівнем заробітної плати.

2. Дія.Освіта пропонує подивитись освітній серіал про професію бариста та дізнатись основи цієї майстерності. Освітній серіал створено з ініціативи Мінцифри для платформи Дія.Освіта за підтримки Google.org, Фонду Східна Європа за сприяння мережі Lviv Croissants.

3. Тренінги бариста від UNITED KYIV ROASTERS. Тренінг підійде новачкам та бариста з досвідом, а також власникам і адміністраторам кав’ярень.

Які навички потрібні для роботи бариста

Професія бариста дуже цікава, творча і потребує ряду навичок та знань, зокрема: