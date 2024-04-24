Ознакомьтесь с вызовами категорийного менеджмента от тенденций рынка к способам оптимизации прибыльности. Узнайте, как стать успешным руководителем категорий.

Что делает категорийный менеджер

Категорийный менеджер – это специалист в сфере торговли или розничной торговли, отвечающий за стратегическое управление ассортиментом товаров или услуг в магазине, сети магазинов или в производственной компании.

Основная цель категорийного менеджера – максимизировать продажи и прибыль путем эффективного управления ассортиментом товаров в магазине или на полках магазинов.

Основные обязанности категорийного менеджера включают:

Мониторинговое исследование рынка. Управление ассортиментом.

Ценообразование.

Планирование акций и продвижений.

Анализ эффективности.

Взаимодействие с поставщиками.



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Какая зарплата у категорийного менеджера

Заработные платы категорийных менеджеров обычно высоки. Уровень оплаты труда зависит от нескольких факторов, таких как размер компании, где работает специалист, категория товаров, за которую он отвечает, его собственный опыт, уровень ответственности и доверие, которое ему наделяют.

Во многих компаниях заработная плата категорийного менеджера значительно зависит от объемов продаж товаров: она включает в себя небольшую фиксированную ставку, большой процент от объема продаж и возможные премиальные вознаграждения.

В Украине категорионный менеджер в среднем зарабатывает от 30 000 грн/мес. Специалисты с опытом могут зарабатывать от 50 000 грн/мес.

Плюсы и минусы в работе категорийного менеджера

Плюсы Минусы Высокий заработок Стресс и большая ответственность Различные задачи и вызовы Большая нагрузка Спрос на специалистов на рынке труда Престижная работа

Как стать категорийным менеджером

Сначала нужно получить высшее образование в области экономики, менеджмента или маркетинга. После этого важно самостоятельно изучить все аспекты той или иной категории интересующих вас товаров.

Где учиться на категорийного менеджера

Рассмотрим заведения высшего образования, где можно получить знания по профессии "Категорийный менеджер":

Украино-американский университет Конкордия. Межрегиональная академия управления персоналом (МАУП). Винницкий филиал КИБИТ.

Однако это не все заведения, которые можно выбрать для получения образования по указанной профессии.

Какие навыки нужны для работы категорическим менеджером

Вот некоторые ключевые навыки, которыми должен обладать категорийный менеджер:

Аналитические навыки. Умение собирать, анализировать и интерпретировать данные о продажах, трендах в отрасли, поведении потребителей и других факторах, влияющих на категорию товаров.

Стратегическое мышление. Способность разрабатывать стратегии развития категорий товаров, учитывая потребности потребителей, конкурентную ситуацию и цели компании.

Знание рынка. Понимание тенденций и динамики рынка в соответствующей отрасли, а также знание конкурентов и их ассортимент.

Управление отношениями с поставщиками. Умение устанавливать и поддерживать взаимовыгодные отношения с поставщиками, заключать соглашения и переговаривать об условиях снабжения.

Маркетинговые знания. Понимание маркетинговых принципов и способов продвижения продуктов, включая ценообразование, позиционирование продукта и маркетинговые стратегии.

Управление проектами. Способность организовывать и управлять проектами по внедрению новых товаров или стратегий в категории.

Ключевые навыки, которыми должен обладать категорический менеджер. Иллюстрация: Delo.ua