Ознайомтесь з викликами категорійного менеджменту від тенденцій ринку до способів оптимізації прибутковості. Дізнайтеся, як стати успішним керівником категорій.

Що робить категорійний менеджер

Категорійний менеджер - це фахівець у сфері торгівлі або роздрібної торгівлі, який відповідає за стратегічне управління асортиментом товарів або послуг у магазині, мережі магазинів або у виробничій компанії.

Основна мета категорійного менеджера - максимізувати продажі та прибуток шляхом ефективного управління асортиментом товарів в магазині або на полицях магазинів.

Основні обов'язки категорійного менеджера включають:

Аналіз ринку. Управління асортиментом.

Ціноутворення.

Планування акцій та промоцій.

Аналіз ефективності.

Взаємодія з постачальниками.



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Яка зарплата у категорійного менеджера

Заробітні плати категорійних менеджерів зазвичай є високими. Рівень оплати праці залежить від кількох факторів, таких як розмір компанії, де працює фахівець, категорія товарів, за яку він відповідає, його власний досвід, рівень відповідальності та довіра, яку йому наділяють.

У багатьох компаніях заробітна плата категорійного менеджера значно залежить від обсягів продажів товарів: вона включає невелику фіксовану ставку, великий відсоток від обсягу продажів та можливі преміальні винагороди.

В Україні категорійний менеджер в середньому заробляє від 30 000 грн / міс. Фахівці з досвідом можуть заробляти від 50 000 грн / міс.

Плюси та мінуси в роботі категорійного менеджера

Плюси Мінуси Високий заробіток Стрес та велика відповідальність Різні завдання та виклики Велике навантаження Попит на фахівців на ринку праці Престижна робота

Як стати категорійним менеджером

Спочатку потрібно здобути вищу освіту в галузі економіки, менеджменту або маркетингу. Після цього важливо самостійно вивчити всі аспекти тієї чи іншої категорії товарів, які вас цікавлять.

Де вчитися на категорійного менеджера

Розглянемо заклади вищої освіти, де можна здобути знання за професією “Категорійний менеджер”:

Українсько-американський університет Конкордія. Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). Вінницька філія КІБІТ.

Однак це не всі заклади, які можна обрати для здобуття освіти за вказаною професією.

Які навички потрібні для роботи категорійним менеджером

Ось деякі ключові навички, якими повинен володіти категорійний менеджер:

Аналітичні навички. Вміння збирати, аналізувати та інтерпретувати дані про продажі, тренди в галузі, поведінку споживачів та інші фактори, що впливають на категорію товарів.

Стратегічне мислення. Здатність розробляти стратегії розвитку категорій товарів, враховуючи потреби споживачів, конкурентну ситуацію та цілі компанії.

Знання ринку. Розуміння тенденцій та динаміки ринку у відповідній галузі, а також знання конкурентів і їх асортименту.

Управління відносинами з постачальниками. Вміння встановлювати і підтримувати взаємовигідні відносини з постачальниками, укладати угоди та переговорювати про умови постачання.

Маркетингові знання. Розуміння маркетингових принципів і методів просування товарів, включаючи ціноутворення, позиціонування продукту та рекламні стратегії.

Управління проектами. Здатність організовувати та керувати проектами з впровадження нових товарів або стратегій у категорії.

Ключові навички, якими повинен володіти категорійний менеджер. Ілюстрація: Delo.ua