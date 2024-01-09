Дубинский предстанет перед судом за служебный подлог для выезда за границу

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины Александра Дубинского за подделку документов для выезда за границу.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

"Расследованием установлено, что депутат внес ложные сведения в официальные документы на основании которых уехал за границу", - отмечают в Генпрокуратуре.

Кроме того, Дубинский подготовил заявление от своего имени на имя министра здравоохранения Украины с просьбой предоставить ему документы, необходимые для пересечения государственной границы Украины в связи с срочной необходимостью сопровождения его отца на лечение.

"Однако, получив эти документы народный избранник, вместо того чтобы сопровождать своего отца на лечение, пересек государственную границу самостоятельно на следующий день после выезда за границу отца", - говорится в материалах следствия.

В дальнейшем отец вернулся в Украину гораздо раньше нардепа. Дубинский находился за пределами Украины более месяца на отдыхе.

"Согласно полученной информации во время пребывания за границей, он успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию. В частности, в Испании обвиняемый останавливался в двух отелях в Барселоне и в ее пригороде", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Что известно о делах Дубинского

Служба безопасности и ГБР собрали доказательства государственной измены со стороны народного депутата Украины Александра Дубинского, осуществлявшего информационно-подрывную деятельность в пользу РФ.

По материалам следствия, Дубинский имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил России (известное как ГРУ).

По данным следствия, кроме Дубинского в состав вражеской группы входил экс-нардеп Андрей Деркач, который накануне полномасштабного вторжения РФ сбежал за границу. Также в эту агентурную сеть входил бывший прокурор Константин Кулик. У него был позывной "Птичка" и сейчас он скрывается от правосудия за границей.

Печерский районный суд Киева в ночь на вторник, 14 ноября, избрал меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы залогу. Нардеп пробудет в СИЗО до 12 января 2024г.

Также 3 ноября Дубинскому сообщили о подозрении по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса (организация незаконной переправки лица через государственную границу, совершенной по предварительному сговору группой лиц).

Речь идет о выезде мужчины по фамилии Базюк, который, как утверждает следствие, брат гражданской жены Дубинского. Отмечается, что в качестве основания для пересечения государственной границы им были предоставлены документы, внесенные в систему "Шлях", а именно выписка из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде водителей, осуществляющих перевозку для нужд армии.

Разрешение мужчина получил через общественную организацию "Медиаоборона", которую возглавляет бывший помощник Дубинского Дмитрий Оберемчук .