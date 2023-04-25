Суд арестовал активы Марченко в металлургическом гиганте Украины более чем на 1 млрд грн

По материалам Службы безопасности, суд арестовал корпоративные права Оксаны Марченко в АО "Запорожский завод ферросплавов".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Общая стоимость заблокированных активов составляет более 1 млрд грн.

"Решение суда касается 13,7% акций предприятия, которыми супруга Медведчука владеет через четыре оффшорных компании", - отметили в СБУ.

Там добавляют, что Запорожский завод ферросплавов является монопольным производителем металлического мангана в Украине и входит в список крупнейших металлургических компаний в Европе.

"Арест активов обезопасит их от продаж или перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства", - объясняют в СБУ.

Напомним, что в конце февраля этого года по материалам СБУ было арестовано имущество супруги Медведчука более чем на 5,6 млрд грн.

Следственные службы безопасности уже сообщили Марченко о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Ранее суд арестовал три земельных участка во Львовской области стоимостью более 2 миллионов гривен, принадлежащих обществу, бенефициарным которого является жена Виктора Медведчука Оксана Марченко.

Также по инициативе Службы безопасности Украины было арестовано дополнительные активы подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которыми управляли из Российской Федерации.